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Авто

В Китае создали скоростной электрический спортбайк с рекордным запасом хода (фото)

Электробайк Davinci DC100, Davinci DC100, электрический мотоцикл, китайский электромотоцикл
Davinci DC100 — китайский электрический спортбайк

Электрический спортбайк Davinci DC100 стартует до сотни за 3 с и может проехать 400 км без подзарядки. Он получил адаптивный круиз-контроль и парковочный автопилот.

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На шоу CES в Лас-Вегасе презентуют электрический мотоцикл Davinci DC100. Электрический мотоцикл от китайского стартапа вскоре поступит в продажу по цене от 27 500 долларов. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Электробайк Davinci DC100, Davinci DC100, электрический мотоцикл, китайский электромотоцикл Fullscreen
Обтекатели выполнены из легких композитных материалов

Новый Davinci DC100 позиционируют, как "зеленую" альтернативу традиционным 1000-кубовым спортбайкам. У него оригинальный дизайн с обтекателями из композитных материалов и 17-дюймовыми дисками. Масса электромотоцикла относительно небольшая – 255 кг.

Новый Davinci DC100 оснащен мотором мощностью 136 л. с. и с крутящим моментом 850 Н∙м. Он разгоняется до 100 км/ч за 3 с, а его максимальная скорость ограничена на 200 км/ч.

Электробайк Davinci DC100, Davinci DC100, электрический мотоцикл, китайский электромотоцикл Fullscreen
Щитком приборов служит смартфон

Аккумуляторная батарея на 17,7 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 400 км – это новый рекорд. Зарядить ее в быстром режиме можно за полчаса.

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Кроме того, электробайк Davinci DC100 получил целый набор современных технологий. Ключом к нему служит смартфон, как в Tesla. Однако в Davinci пошли еще дальне – телефон подключается к специальному гнезду и превращается в цифровой щиток приборов.

Электробайк Davinci DC100, Davinci DC100, электрический мотоцикл, китайский электромотоцикл Fullscreen
Запас хода электробайка составляет 400 км

Кроме того, оснащение включает системы контроля сцепления и балансировки мотоцикла. Есть даже адаптивный круиз-контроль и парковочный автопилот.

Ранее Фокус сообщал, что Honda презентовала свой первый электроскутер для европейского рынка.