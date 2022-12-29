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У Китаї створили швидкісний електричний спортбайк із рекордним запасом ходу (фото)

Електробайк Davinci DC100, Davinci DC100, електричний мотоцикл, китайський електромотоцикл
Davinci DC100 — китайський електричний спортбайк

Електричний спортбайк Davinci DC100 стартує до сотні за 3 секунди й може проїхати 400 км без підзарядки. Він отримав адаптивний круїз-контроль і паркувальний автопілот.

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На шоу CES у Лас-Вегасі презентують електричний мотоцикл Davinci DC100. Електричний мотоцикл від китайського стартапу незабаром надійде в продаж за ціною від 27 500 доларів. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Електробайк Davinci DC100, Davinci DC100, електричний мотоцикл, китайський електромотоцикл Fullscreen
Обтічники виконані з легких композитних матеріалів

Новий Davinci DC100 позиціонують як "зелену" альтернативу традиційним 1000-кубовим спортбайкам. Він має оригінальний дизайн із обтічниками з композитних матеріалів і 17-дюймовими дисками. Маса електромотоцикла відносно невелика — 255 кг.

Новий Davinci DC100 оснащений двигуном потужністю 136 к.с. і з крутним моментом 850 Н∙м. Він розганяється до 100 км/год за 3 секунди, а його максимальна швидкість обмежена на 200 км/год.

Електробайк Davinci DC100, Davinci DC100, електричний мотоцикл, китайський електромотоцикл Fullscreen
Щитком приладів служить смартфон

Акумуляторна батарея на 17,7 кВт∙год забезпечує запас ходу 400 км — це новий рекорд. Зарядити її у швидкому режимі можна за пів години.

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Окрім того, електробайк Davinci DC100 отримав цілий набір сучасних технологій. Ключем до нього є смартфон, як у Tesla. Однак у Davinci пішли ще далеко — телефон підключається до спеціального гнізда й перетворюється на цифровий щиток приладів.

Електробайк Davinci DC100, Davinci DC100, електричний мотоцикл, китайський електромотоцикл Fullscreen
Запас ходу електробайка складає 400 км

Крім того, оснащення включає системи контролю зчеплення та балансування мотоцикла. Є навіть адаптивний круїз-контроль і паркувальний автопілот.

Раніше Фокус повідомляв, що Honda презентувала свій перший електроскутер для європейського ринку.