У Китаї створили швидкісний електричний спортбайк із рекордним запасом ходу (фото)

Електричний спортбайк Davinci DC100 стартує до сотні за 3 секунди й може проїхати 400 км без підзарядки. Він отримав адаптивний круїз-контроль і паркувальний автопілот.

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На шоу CES у Лас-Вегасі презентують електричний мотоцикл Davinci DC100. Електричний мотоцикл від китайського стартапу незабаром надійде в продаж за ціною від 27 500 доларів. Про це повідомляє сайт Carscoops.

[ + – ] Обтічники виконані з легких композитних матеріалів

Новий Davinci DC100 позиціонують як "зелену" альтернативу традиційним 1000-кубовим спортбайкам. Він має оригінальний дизайн із обтічниками з композитних матеріалів і 17-дюймовими дисками. Маса електромотоцикла відносно невелика — 255 кг.

Новий Davinci DC100 оснащений двигуном потужністю 136 к.с. і з крутним моментом 850 Н∙м. Він розганяється до 100 км/год за 3 секунди, а його максимальна швидкість обмежена на 200 км/год.

[ + – ] Щитком приладів служить смартфон

Акумуляторна батарея на 17,7 кВт∙год забезпечує запас ходу 400 км — це новий рекорд. Зарядити її у швидкому режимі можна за пів години.

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Окрім того, електробайк Davinci DC100 отримав цілий набір сучасних технологій. Ключем до нього є смартфон, як у Tesla. Однак у Davinci пішли ще далеко — телефон підключається до спеціального гнізда й перетворюється на цифровий щиток приладів.

[ + – ] Запас ходу електробайка складає 400 км

Крім того, оснащення включає системи контролю зчеплення та балансування мотоцикла. Є навіть адаптивний круїз-контроль і паркувальний автопілот.

Раніше Фокус повідомляв, що Honda презентувала свій перший електроскутер для європейського ринку.