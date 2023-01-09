Китайцы представили конкурента Tesla Model Y за $29 000 (фото)

Modern In оснащается электромотором, мощностью 163 л.с. Запас хода составляет до 610 км, в зависимости от емкости аккумуляторов.

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Китайская компания Modern Auto представила электрический кроссовер Modern In. Цены на него начинаются с 198 800 юаней (29 000 долларов). Подробности о новинке рассказали на сайте CarNewsChina.

Спереди Modern In установлены треугольные фары, соединенные светодиодной полосой. Модель получила стремительный силуэт с низкой крышей.

Сзади расположены задние фонари, которые также соединены светодиодной полосой. На заднем бампере есть аэродинамический диффузор, который позволил улучшить аэродинамику автомобиля. Дверные ручки скрыты в кузове.

[ + – ] Сзади Modern In установлены задние фонари, соединенные светодиодной полосой Фото: CarNewsChina

Габариты Modern Auto Modern In:

Длина — 4473 мм

Ширина — 1822 мм

Высота — 1538 мм

Колесная база — 2710 мм

В интерьере установлена 9-дюймовая виртуальная панель приборов и 14,6-дюймовый экран мультимедиа. Двухспицевый руль позволяет улучшить видимость приборной панели.

[ + – ] В интерьере расположен большой 14,6-дюймовый экран мультимедиа Фото: CarNewsChina

Modern In оснащается современными системами безопасности. Среди них — предупреждение о выходе из полосы движения, активное торможение, датчик давления в шинах, камеры с круговым обзором и адаптивный круиз-контроль. Также есть голосовое управление, подогрев рулевого колеса, задняя дверь с электроприводом, беспроводная зарядка, аудиосистема с 7 динамиками и 64-цветная внутренняя подсветка. В списке опций даже есть холодильник.

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Электромобиль оснащен синхронным двигателем с постоянными магнитами, который развивает мощность 163 л.с. и 280 Нм крутящего момента. Доступны аккумуляторы емкостью 53 кВтч или 80 кВтч. Запас хода по циклу NEDC составляет 420 км и 610 км соответственно. Быстрая зарядка позволяет пополнить заряд с 30% до 80% всего за 30 минут.

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