Украинцы представили инновационную панель приборов для автомобилей будущего

Компания Intellias создала портативную цифровую панель приборов с множеством инновационных технологий. Она может распознавать дорожные знаки и помогать удерживать полосу движения.

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Украинская IT-компания Intellias представила на выставке CES 2023 года инновационную портативную цифровую панель приборов для автомобилей. Первый прототип уже полностью рабочий и готов к использованию. Об этом сообщили на сайте компании.

Intellias уже более 20 лет работает над созданием различных технологий для автомобильной отрасли. Эксперты работают с серверными и облачными системами, а также со средствами связи и телематики.

Портативная цифровая панель приборов Intellias Portable Automotive Kit оснащена аппаратным обеспечением промышленного класса и обладает всеми функциями современной автомобильной системы человеко-машинного интерфейса. За основу были взяты операционные системы Linux и Android.

Панель приборов Intellias оснащена сенсорным дисплеем Full-HD и построена на однокристальной системе Renesas R-CAR H3. Прототип имеет навигацию TomTom и функции ADAS, в том числе вид сзади и с высоты птичьего полета, распознавание дорожных знаков и помощь в удержании полосы движения.

Intellias Portable Automotive Kit имеет ряд системных уведомлений, отображающих состояние автомобиля. Среди них есть показатели скорости, ускорения, уровня заряда батареи и рекуперативного торможения. Прототип оснащен сигналами для различных ситуаций и функций автомобиля, включая фары, противотуманные фары, ремни безопасности, подушки безопасности, ESP, ABS, проверку двигателя, аварийную световую сигнализацию и режим вождения.

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Портативная цифровая панель приборов имеет три встроенных сценария моделирования, которые демонстрируют, как системы автомобиля работают в различных ситуациях. Например, обычное вождение и стоянка авто во время зарядки или внезапная поломка двигателя.

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