В Нидерландах представили электромобиль с солнечными батареями за $6700 (фото)

Solar City Car может с легкостью маневрировать на самых узких улицах. Водить его может даже подросток, так как для него не требуются права.

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Голландский стартап Squad Mobility начал принимать заказы на свой электромобиль Solar City Car. Миниатюрный автомобиль может заряжаться от солнечной энергии. Подробности рассказали на сайте domusweb.it.

Solar City Car невероятно компактный. Его габариты позволяют с легкостью маневрировать на самых узких улицах.

[ + – ] Solar City Car можно припарковать там, где не поместится обычный автомобиль Фото: Squad Mobility

Электромобиль имеет двухместную компоновку. Из оснащения доступно только самое нужное оборудование.

Solar City Car работает от двух электромоторов мощностью 2 кВт. Они установлены на задние колеса и питаются от четырех сменных аккумуляторов.

Электромобиль можно заряжать на зарядной станции или просто сидя под солнцем на парковке. На крышке установлены солнечные батареи, которые дают около 20 км дополнительного запаса хода, в зависимости от погодных условий. Запас хода на одном заряде неизвестен.

[ + – ] Солнечные панели обеспечивают дополнительный запас хода Фото: Squad Mobility

Максимальная скорость Solar City Car ограничена на 45 км/ч. Управлять им в Европе можно без водительских прав.

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Squad Solar City Car поступит в продажу в конце 2023 года. Начальная цена 6700 долларов.

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