Goodyear представили экологически чистую автомобильную шину из сои и риса (фото)

Новая шина уже прошла все необходимы испытания для ее сертификации. Она на 90% изготовлена из экологически чистых материалов.

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На технологической выставке CES 2023 года Goodyear представили экологически чистую автомобильную шину. В ее состав входят соевое масло, сосновая смола и рисовая шелуха. Подробности рассказали на портале Car and Driver.

В Goodyear заявили, что их шина на 90% изготовлена из экологически чистых материалов. К 2030 году компания планирует представить полностью экологичный продукт.

[ + – ] Шина Goodyear обладает достаточной эластичностью и обеспечивает отличное сцепление с дорогой

Новая шина изготавливается из 17 ключевых ингредиентов. В Goodyear не поделились полным составом своего продукта из-за соображений коммерческой тайны, но отметили, что новая шина получилась достаточно эластичной и обеспечивает отличное сцепление с дорожным покрытием.

В Goodyear подчеркнули, что тестовая шина прошла все испытания, необходимые для сертификации ее использования на дорогах общего пользования. В компании считают, что экологичные покрышки будут лучше с точки зрения сопротивления качению. Это поможет снизить расход топлива автомобиля.

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В этом году новая шина не поступит в продажу. Сейчас Goodyear работает над поэтапным внедрением в свою линейку продуктов более экологичных материалов.

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