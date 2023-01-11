В Афганистане представили оригинальный суперкар с двигателем от Toyota Corolla (видео)

В Афганистане возлагают большие надежды на успехи суперкара Mada 9. Автомобиль планируют продавать и в других странах, если проект окажется прибыльным.

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Талибы представили свой первый суперкар Mada 9. Его разработка длилась 5 лет, а под капотом расположен двигатель от Toyota Corolla. Подробности об авто рассказали на сайте DailyMail.

Прототип суперкара спроектировали и построили 30 инженеров компании ENTOP и Кабульского профессионально-технического института Афганистана. Разработчики пока не поделились динамическими характеристиками Mada 9.

Представитель Талибана Забихулла Муджахид заявил, что строительство суперкара было "честью" для всего Афганистана. Он отметил, что в разработке помог Департамент профессионального образования.

[ + – ] Mada 9 получил необычный дизайн передней части Фото: twitter.com/AbdullahSarwan9

На презентации Mada 9 суперкар стоял неподвижно. Силовая установка и интерьер требуют значительных доработок.

Создатели авто поделились, что двигатель Toyota Corolla был модифицирован. Тем не менее окончательный вариант Mada 9 должен получить электрическую силовую установку.

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Генеральный директор ENTOP Мохаммад Риза Ахмади надеется, что суперкар "донесет до людей ценность знаний" и поможет повысить имидж Афганистана на мировой арене. Он добавил, что готовый суперкар сперва будут продавать в Афганистане, а затем и в других странах.

Ранее Фокус писал, что китайский производитель BYD представил полностью электрический суперкар YangWang U9 с невероятными характеристиками.