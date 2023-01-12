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Авто

Китайская "Чайка": BYD готовит недорогой городской электромобиль за $9000 (фото)

BYD Seagull, китайский электромобиль BYD Seagull, электромобиль BYD, новый BYD Seagull
Фото: CarNewsChina | BYD Seagull отличается оригинальным дизайном

BYD Seagull — небольшой 3,8-метровый хэтчбек В-класса с нестандартным дизайном. Электромобиль оснащен компактным 75-сильным мотором.

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Опубликованы первые фото BYD Seagull. Самый дешевый электромобиль китайского бренда поступит в продажу через несколько месяцев и будет стоить от 60 000 до 100 000 юаней ($8900 – 14 800). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

BYD Seagull, китайский электромобиль BYD Seagull, электромобиль BYD, новый BYD Seagull Fullscreen
Электрокар достигает 3,8 м в длину
Фото: CarNewsChina

Новый BYD Seagull (в переводе с английского — "Чайка") — компактный хэтчбек В-класса с нестандартным дизайном. У него выраженный "нос", рельефные боковины и высокая изогнутая оконная линия. Узкое заднее стекло прикрыто спойлером. Это самая маленькая модель китайской марки.

BYD Seagull, китайский электромобиль BYD Seagull, электромобиль BYD, новый BYD Seagull Fullscreen
BYD Seagull оснастят 75-сильным мотором
Фото: CarNewsChina

Габариты BYD Seagull 2023:

  • Длина — 3780 мм
  • Ширина — 1715 мм
  • Высота — 1540 мм
  • Колесная база — 2500 мм
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Салон BYD Seagull выполнен в духе интерьера старшей модели Dolphin – у нее позаимствовали руль, панель приборов и тачскрин мультимедиа. Заявлено, что среди доступных для электрокара опций будут диодные фары и 16-дюймовые литые диски размером 175/55 R16.

BYD Seagull, китайский электромобиль BYD Seagull, электромобиль BYD, новый BYD Seagull Fullscreen
Салон электромобиля рассекречен лишь частично
Фото: CarNewsChina

Китайский электромобиль BYD Seagull получит мотор мощностью 75 л. с. – для авто массой 1160 кг этого достаточно. Хэтчбек оснастят батареей емкостью 30,7 кВт∙ч, а его запас хода составит около 250 км.

Ранее Фокус рассказывал про самую дорогую модель BYD – это 1100-сильный конкурент электрического Hummer.