Китайская "Чайка": BYD готовит недорогой городской электромобиль за $9000 (фото)

BYD Seagull — небольшой 3,8-метровый хэтчбек В-класса с нестандартным дизайном. Электромобиль оснащен компактным 75-сильным мотором.

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Опубликованы первые фото BYD Seagull. Самый дешевый электромобиль китайского бренда поступит в продажу через несколько месяцев и будет стоить от 60 000 до 100 000 юаней ($8900 – 14 800). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

[ + – ] Электрокар достигает 3,8 м в длину Фото: CarNewsChina

Новый BYD Seagull (в переводе с английского — "Чайка") — компактный хэтчбек В-класса с нестандартным дизайном. У него выраженный "нос", рельефные боковины и высокая изогнутая оконная линия. Узкое заднее стекло прикрыто спойлером. Это самая маленькая модель китайской марки.

[ + – ] BYD Seagull оснастят 75-сильным мотором Фото: CarNewsChina

Габариты BYD Seagull 2023:

Длина — 3780 мм

Ширина — 1715 мм

Высота — 1540 мм

Колесная база — 2500 мм

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Салон BYD Seagull выполнен в духе интерьера старшей модели Dolphin – у нее позаимствовали руль, панель приборов и тачскрин мультимедиа. Заявлено, что среди доступных для электрокара опций будут диодные фары и 16-дюймовые литые диски размером 175/55 R16.

[ + – ] Салон электромобиля рассекречен лишь частично Фото: CarNewsChina

Китайский электромобиль BYD Seagull получит мотор мощностью 75 л. с. – для авто массой 1160 кг этого достаточно. Хэтчбек оснастят батареей емкостью 30,7 кВт∙ч, а его запас хода составит около 250 км.

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