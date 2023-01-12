Китайська "Чайка": BYD готує недорогий міський електромобіль за $9000 (фото)

BYD Seagull — невеликий 3,8-метровий хетчбек В-класу з нестандартним дизайном. Електромобіль оснащений компактним 75-сильним двигуном.

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Опубліковано перші фото BYD Seagull. Найдешевший електромобіль китайського бренду надійде у продаж за кілька місяців і коштуватиме від 60 000 до 100 000 юанів ($8900 – 14 800). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

[ + – ] Електрокар досягає 3,8 м завдовжки Фото: CarNewsChina

Новий BYD Seagull (у перекладі з англійської — "Чайка") — компактний хетчбек В-класу з нестандартним дизайном. У нього виражений "ніс", рельєфні боковини та висока вигнута віконна лінія. Вузьке заднє скло прикрите спойлером. Це найменша модель китайської марки.

[ + – ] BYD Seagull оснастять 75-сильним мотором Фото: CarNewsChina

Габарити BYD Seagull 2023:

Довжина — 3780 мм

Ширина — 1715 мм

Висота — 1540 мм

Колісна база — 2500 мм

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Салон BYD Seagull виконаний у дусі інтер'єру старшої моделі Dolphin — у неї запозичили кермо, панель приладів та тачскрин мультимедіа. Серед доступних для електрокара опцій будуть діодні фари й 16-дюймові литі диски розміром 175/55 R16.

[ + – ] Салон електромобіля розсекречено лише частково Фото: CarNewsChina

Китайський електромобіль BYD Seagull отримає двигун потужністю 75 к. с. — для авто масою 1160 кг цього достатньо. Хетчбек оснастять батареєю місткістю 30,7 кВт∙год, а його запас ходу становитиме близько 250 км.

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