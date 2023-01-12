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Авто

Китайська "Чайка": BYD готує недорогий міський електромобіль за $9000 (фото)

BYD Seagull, китайський електромобіль BYD Seagull, електромобіль BYD, новий BYD Seagull
Фото: CarNewsChina | BYD Seagull відрізняється оригінальним дизайном

BYD Seagull — невеликий 3,8-метровий хетчбек В-класу з нестандартним дизайном. Електромобіль оснащений компактним 75-сильним двигуном.

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Опубліковано перші фото BYD Seagull. Найдешевший електромобіль китайського бренду надійде у продаж за кілька місяців і коштуватиме від 60 000 до 100 000 юанів ($8900 – 14 800). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

BYD Seagull, китайський електромобіль BYD Seagull, електромобіль BYD, новий BYD Seagull Fullscreen
Електрокар досягає 3,8 м завдовжки
Фото: CarNewsChina

Новий BYD Seagull (у перекладі з англійської — "Чайка") — компактний хетчбек В-класу з нестандартним дизайном. У нього виражений "ніс", рельєфні боковини та висока вигнута віконна лінія. Вузьке заднє скло прикрите спойлером. Це найменша модель китайської марки.

BYD Seagull, китайський електромобіль BYD Seagull, електромобіль BYD, новий BYD Seagull Fullscreen
BYD Seagull оснастять 75-сильним мотором
Фото: CarNewsChina

Габарити BYD Seagull 2023:

  • Довжина — 3780 мм
  • Ширина — 1715 мм
  • Висота — 1540 мм
  • Колісна база — 2500 мм
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Салон BYD Seagull виконаний у дусі інтер'єру старшої моделі Dolphin — у неї запозичили кермо, панель приладів та тачскрин мультимедіа. Серед доступних для електрокара опцій будуть діодні фари й 16-дюймові литі диски розміром 175/55 R16.

BYD Seagull, китайський електромобіль BYD Seagull, електромобіль BYD, новий BYD Seagull Fullscreen
Салон електромобіля розсекречено лише частково
Фото: CarNewsChina

Китайський електромобіль BYD Seagull отримає двигун потужністю 75 к. с. — для авто масою 1160 кг цього достатньо. Хетчбек оснастять батареєю місткістю 30,7 кВт∙год, а його запас ходу становитиме близько 250 км.

Раніше Фокус розповідав про найдорожчу модель BYD — це 1100-сильний конкурент електричного Hummer.