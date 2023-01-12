Автомобили-зомби: снятые с произодства авто, которые купили новыми в 2022 году

Некоторым автомобилям пришлось несколько лет ждать своих покупателей. Больше всего отличился концерн Stellantis, который продал в 2022 году автомобили шести своих моделей, снятых с производства.

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Часто происходят случаи, когда автопроизводителям не удается продать некоторые модели своих авто до снятия их с производства. Крупные концерны поделились отчетами о продажах и рассказали, какие старые автомобили были проданы новыми в 2022 году. Подробностями поделились на сайте The Drive.

В 2022 году больше всего снятых с производства автомобилей продал концерн Stellantis. Особенно выделились американские автопроизводители.

Безумный суперкар Dodge Viper был востребованным среди американцев, которые увлекаются быстрой ездой. Тем не менее производство модели в 2017 году пришлось прекратить из-за ужесточенных требований к безопасности новых авто в США. В 2022 году купили только один Dodge Viper.

[ + – ] Dodge Viper прекратили выпускать в 2017 году Фото: Dodge

Также в прошлом году новыми купили компактные седаны Chrysler 200 и Dodge Dart и кроссовер Jeep Patriot. Их производство прекратилось в 2016 году.

[ + – ] Chrysler 200 сняли с производства в 2016 году Фото: Chrysler

Более экзотические итальянские Alfa Romeo 4C и Fiat 124 Spider также нашли своих покупателей в 2022 году. Модели сняли с производства в 2020 году.

[ + – ] Alfa Romeo 4C прекратили выпускать в 2020 году Фото: Alfa Romeo

На американском рынке отличилась еще одна модель. Полноразмерный седан Cadillac XTS перестали выпускать в 2019 году, но спустя три года его купили новым.

[ + – ] Cadillac XTS сняли с производства в 2019 году Фото: Cadillac

Южнокорейский бренд Kia в 2022 году наконец продал свой последний седан Kia Cadenza. Производство модели прекратилось в 2021 году.

[ + – ] Kia Cadenza прекратили выпускать в 2021 году Фото: Kia

Японские концерны также продали несколько снятых с производства автомобилей. В 2022 году своих покупателей нашли седаны Lexus GS, Infiniti Q70, Acura RLX. Lexus и Acura перестали выпускать свои модели в 2020 году, а Infiniti — в 2019 году.

[ + – ] Lexus GS сняли с производства в 2020 году Фото: Lexus

Снятые с производства автомобили в 2022 году продали и европейские автопроизводители. За год продали пять гибридных купе BMW i8. Выпуск модели был прекращен в 2020 году.

[ + – ] BMW i8 прекратили выпускать в 2020 году Фото: BMW

Купеобразный седан Volkswagen Passat CC, который сняли с производства в 2017 году, также нашел своего покупателя. Эту модель в этом же году заменили на Arteon.

[ + – ] Volkswagen Passat CC сняли с производства в 2017 году Фото: Volkswagen

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