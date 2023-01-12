Автомобілі-зомбі: зняті з виробництва авто, які купили новими в 2022 році
Деяким автомобілям довелося кілька років чекати на своїх покупців. Найбільше відзначився концерн Stellantis, який продав у 2022 році автомобілі шести своїх моделей, знятих із виробництва.
Часто трапляються випадки, коли автовиробникам не вдається продати деякі моделі своїх авто до зняття їх із виробництва. Великі концерни поділилися звітами про продажі та розповіли, які старі автомобілі були продані новими у 2022 році. Подробицями поділилися на сайті The Drive.
У 2022 році найбільше знятих із виробництва автомобілів продав концерн Stellantis. Особливо виділились американські автовиробники.
Шалений суперкар Dodge Viper був затребуваним серед американців, які захоплюються швидкою їздою. Проте виробництво моделі у 2017 році довелося припинити через жорсткі вимоги до безпеки нових авто в США. У 2022 році купили лише один Dodge Viper.
Також торік новими купили компактні седани Chrysler 200 та Dodge Dart та кросовер Jeep Patriot. Їх виробництво припинилося у 2016 році.
Більш екзотичні італійські Alfa Romeo 4C та Fiat 124 Spider також знайшли своїх покупців у 2022 році. Моделі зняли з виробництва у 2020 році.
На американському ринку відзначилася ще одна модель. Повнорозмірний седан Cadillac XTS перестали випускати у 2019 році, але через три роки його купили новим.
Південнокорейський бренд Kia у 2022 році нарешті продав свій останній седан Kia Cadenza. Виробництво моделі припинилося у 2021 році.
Японські концерни також продали кілька знятих із виробництва автомобілів. У 2022 році своїх покупців знайшли седани Lexus GS, Infiniti Q70, Acura RLX. Lexus та Acura перестали випускати свої моделі у 2020 році, а Infiniti — у 2019 році.
Зняті з виробництва автомобілі в 2022 році продали і європейські автовиробники. За рік продали 5 гібридних купе BMW i8. Випуск моделі було припинено у 2020 році.
Купеподібний седан Volkswagen Passat CC, який зняли з виробництва у 2017 році, також знайшов свого покупця. Цю модель цього року замінили на Arteon.
Раніше Фокус писав, що у Великій Британії на аукціоні Collecting Cars продали Ferrari 599 GTB Fiorano 2007 року, який належав співакові Еріку Клептону.