Автомобілі-зомбі: зняті з виробництва авто, які купили новими в 2022 році

Деяким автомобілям довелося кілька років чекати на своїх покупців. Найбільше відзначився концерн Stellantis, який продав у 2022 році автомобілі шести своїх моделей, знятих із виробництва.

Related video

Часто трапляються випадки, коли автовиробникам не вдається продати деякі моделі своїх авто до зняття їх із виробництва. Великі концерни поділилися звітами про продажі та розповіли, які старі автомобілі були продані новими у 2022 році. Подробицями поділилися на сайті The Drive.

У 2022 році найбільше знятих із виробництва автомобілів продав концерн Stellantis. Особливо виділились американські автовиробники.

Шалений суперкар Dodge Viper був затребуваним серед американців, які захоплюються швидкою їздою. Проте виробництво моделі у 2017 році довелося припинити через жорсткі вимоги до безпеки нових авто в США. У 2022 році купили лише один Dodge Viper.

[ + – ] Dodge Viper припинили випускати у 2017 році Фото: Dodge

Також торік новими купили компактні седани Chrysler 200 та Dodge Dart та кросовер Jeep Patriot. Їх виробництво припинилося у 2016 році.

[ + – ] Chrysler 200 зняли з виробництва у 2016 році Фото: Chrysler

Більш екзотичні італійські Alfa Romeo 4C та Fiat 124 Spider також знайшли своїх покупців у 2022 році. Моделі зняли з виробництва у 2020 році.

[ + – ] Alfa Romeo 4C припинили випускати у 2020 році Фото: Alfa Romeo

На американському ринку відзначилася ще одна модель. Повнорозмірний седан Cadillac XTS перестали випускати у 2019 році, але через три роки його купили новим.

[ + – ] Cadillac XTS зняли з виробництва у 2019 році Фото: Cadillac

Південнокорейський бренд Kia у 2022 році нарешті продав свій останній седан Kia Cadenza. Виробництво моделі припинилося у 2021 році.

[ + – ] Kia Cadenza припинили випускати у 2021 році Фото: Kia

Японські концерни також продали кілька знятих із виробництва автомобілів. У 2022 році своїх покупців знайшли седани Lexus GS, Infiniti Q70, Acura RLX. Lexus та Acura перестали випускати свої моделі у 2020 році, а Infiniti — у 2019 році.

[ + – ] Lexus GS зняли з виробництва у 2020 році Фото: Lexus

Зняті з виробництва автомобілі в 2022 році продали і європейські автовиробники. За рік продали 5 гібридних купе BMW i8. Випуск моделі було припинено у 2020 році.

[ + – ] BMW i8 припинили випускати у 2020 році Фото: BMW

Купеподібний седан Volkswagen Passat CC, який зняли з виробництва у 2017 році, також знайшов свого покупця. Цю модель цього року замінили на Arteon.

[ + – ] Volkswagen Passat CC зняли з виробництва у 2017 році Фото: Volkswagen

Раніше Фокус писав, що у Великій Британії на аукціоні Collecting Cars продали Ferrari 599 GTB Fiorano 2007 року, який належав співакові Еріку Клептону.