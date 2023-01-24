Представлен кемпер, превращающий велосипед в практичное рабочее место (фото)

Кемпер SpaceCamperBike предназначен для электрических велосипедов и может предложить отличные возможности для работы и отдыха. Его начнут продавать уже летом 2023 года.

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Немецкая компания SpaceCamper представила практичный кемпер SpaceCamperBike для электрических велосипедов. Подробности рассказали на сайте Autoevolution.

Сооснователь SpaceCamper Бен Ваура часто ездит на своем велосипеде. Однажды ему пришла в голову идея взять электрический велосипед и попытаться превратить его в полнофункциональный кемпер. Так и появился этот проект.

Основой SpaceCamperBike является грузовой велосипед Riese & Muller Load 75. Кемпер представили в начале 2023 года на выставке Caravaning в Штутгарте, Германия.

В грузовом отсеке SpaceCamperBike ​​можно откинуть кресло, а также раскладную кровать для одного человека. Во время езды в велосипеде можно перевозить различный груз.

В кемпере предусмотрен и небольшой стол, который можно использовать во время работы. Его можно достать в любом месте.

[ + – ] SpaceCamperBike оснащен раскладным столом Фото: SpaceCamper

Чтобы непогода не мешала отдыху или работе, кемпер оснастили брезентом. Он крепится к раме велосипеда как обычная палатка.

[ + – ] В кемпере есть брезент, который защитит от непогоды Фото: SpaceCamper

Грузовой электровелосипед Load 75 оснащен электромотором Bosch Cargo Line Cruiser, который питается от двух батарей емкостью 500 Втч. В качестве опций доступны гидравлические тормоза и внедорожные шины.

Кемпер SpaceCamperBike поступит в продажу летом этого года. Цены на него пока не объявлены.

Ранее Фокус писал, что французская компания Pragma Mobility презентовала инновационный электровелосипед Alpha Neo с водородными топливными ячейками.