Представлений кемпер, який перетворює велосипед на практичне робоче місце (фото)

Кемпер SpaceCamperBike призначений для електричних велосипедів і може запропонувати відмінні можливості для роботи й відпочинку. Його почнуть продавати вже влітку 2023 року.

Related video

Німецька компанія SpaceCamper представила практичний кемпер для електричних велосипедів SpaceCamperBike. Подробиці розповіли на сайті Autoevolution.

Співзасновник SpaceCamper Бен Ваура часто їздить своїм велосипедом. Одного разу йому спала на думку ідея взяти електричний велосипед і спробувати перетворити його на повнофункціональний кемпер. Так і виник цей проєкт.

Основою SpaceCamperBike є вантажний велосипед Riese & Muller Load 75. Кемпер представили на початку 2023 року на виставці Caravaning у Штутгарті, що в Німеччині.

У вантажному відсіку SpaceCamperBike можна відкинути крісло, а також розкладне ліжко для однієї людини. Під час їзди на велосипеді можна перевозити різний вантаж.

У кемпері передбачено й невеликий стіл, який можна використовувати під час роботи. Його можна дістати будь-де.

[ + – ] SpaceCamperBike оснащений розкладним столом Фото: SpaceCamper

Щоб негода не заважала відпочинку чи роботі, кемпер оснастили брезентом. Він кріпиться до рами велосипеда як звичайний намет.

[ + – ] У кемпері є брезент, який захистить від негоди Фото: SpaceCamper

Вантажний електровелосипед Load 75 оснащений електромотором Bosch Cargo Line Cruiser, який живиться від двох батарей ємністю 500 Вт год. Як опції доступні гідравлічні гальма та позашляхові шини.

Кемпер SpaceCamperBike надійде в продаж улітку цього року. Ціни на нього поки що не оголошено.

Раніше Фокус писав, що французька компанія Pragma Mobility презентувала інноваційний електровелосипед Alpha Neo із водневими паливними комірками.