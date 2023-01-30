Представлен компактный переносной дом, способный поместиться в багажник автомобиля (видео)

В переносном доме swissRoomBox есть все необходимое для жизни. Предусмотрены даже двуспальная кровать и душ.

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Швейцарский стартап misC Sport & Leisure выпустил самый компактный переносной дом на колесах в мире. Его можно поместить в багажник почти любого автомобиля. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Дом в коробке swissRoomBox обладает невероятно компактными размерами. Его с легкостью можно переносить с собой.

В misC Sport & Leisure заявили, что swissRoomBox является "идеальным" домом на колесах. В нем есть полный набор функций кемпера и исключительная модульность.

[ + – ] swissRoomBox превращает любой автомобиль в удобный кемпер Фото: misC Sport & Leisure

Разработка была вдохновлена знаменитым швейцарским армейским ножом. По такому же принципу спроектировали и swissRoomBox.

В переносном кемпере есть модульные ящики, установленные на системе рельсов и петель. Они могут менять положение, предлагая основные удобства кемпера.

[ + – ] В swissRoomBox предусмотрено множество модулей для отдыха на природе Фото: misC Sport & Leisure

При необходимости можно разложить двухместную кровать и кухню. Предусмотрен даже обеденный стол и душ с навесом для палатки.

[ + – ] При помощи дома в коробке можно легко оборудовать в авто двухместную кровать Фото: misC Sport & Leisure

Для готовки в swissRoomBox есть кастрюли и сковородки, а также тарелки и холодильник. В некоторых версиях предлагается пропановая плита с двумя конфорками и раковина с проточной водой.

Сборка swissRoomBox составляет всего 15 минут. Достаточно просто выдвинуть все необходимые модули и разложить их.

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Модель HighTech была доступна по цене 8 650 долларов. В нее входят все необходимые для жизни модули.

Упрощенная версия EasyTech продавалась от 4340 долларов. Она предлагает базовое оснащение, которое включает ящики для хранения. Клиенты могут дополнить свой автодом дополнительными аксессуарами, которые доступны у других компаний.

Последней моделью стал swissRoomBox FreeTech, выпущенный в 2014 году. В него входят каркас кровати со столом и сиденьями. Цены на него начинаются с 1790 долларов.

В 2017 году misC Sport & Leisure прекратили выпуск новых домов в коробке. Их можно купить только на вторичном рынке.

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