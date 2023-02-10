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Авто

Украинцы стали реже покупать гибридные авто: самые популярные модели января

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Фото: Toyota | Toyota Prius все еще остается востребованной моделью на рынке гибридных авто в Украине

Гибриды заняли 16% от всех продаж автомобилей в Украине. Украинцы отдают предпочтение кроссоверам и седанам.

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За январь 2023 года украинцы купили 797 гибридных легковых автомобиля. Эксперты назвали самые популярные модели за прошедший месяц. Об этом рассказали в Укравтопроме.

В прошлом месяце в Украине купили на четверть меньше гибридов, чем за февраль 2022 года. Тем не менее в сравнении с январем 2022 года увеличилась доля новых авто в этом сегменте — 59% против 53%.

На рынке новых автомобилей в Украине гибриды заняли 16% от всех продаж. В прошлом году их доля составляла только 11%.

Важно
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Чаще всего украинцы отдают предпочтение гибридным кроссоверам или седанам. Минивэны также пользуются спросом. Примечательно, что лидером января стал недешевый Mercedes GLE.

Mercedes-Benz GLE Fullscreen
Украинцы купили за январь 68 премиальных кроссоверов Mercedes-Benz GLE
Фото: Mercedes-Benz

ТОП-3 самых продаваемых новых гибридных авто в январе:

  1. Mercedes-Benz GLE — 68 автомобилей
  2. Toyota RAV-4 Hybrid — 64 автомобиля
  3. Toyota Camry Hybrid — 32 автомобиля

На вторичном рынке лидируют автомобили, которые были импортированы из других стран. Помимо этого украинцы часто выбирают семейные гибридные авто.

Ford Fusion Fullscreen
Гибридный седан Ford Fusion лидирует на вторичном рынке
Фото: Ford

ТОП-3 самых продаваемых подержанных гибридных авто в январе:

  1. Ford Fusion — 49 автомобилей
  2. Toyota Prius — 43 автомобиля
  3. Ford C-Max Hybrid — 31 автомобиль

Ранее Фокус писал, что для украинского авторынка 2023 год начался не лучшим образом.