Украинцы стали реже покупать гибридные авто: самые популярные модели января

Гибриды заняли 16% от всех продаж автомобилей в Украине. Украинцы отдают предпочтение кроссоверам и седанам.

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За январь 2023 года украинцы купили 797 гибридных легковых автомобиля. Эксперты назвали самые популярные модели за прошедший месяц. Об этом рассказали в Укравтопроме.

В прошлом месяце в Украине купили на четверть меньше гибридов, чем за февраль 2022 года. Тем не менее в сравнении с январем 2022 года увеличилась доля новых авто в этом сегменте — 59% против 53%.

На рынке новых автомобилей в Украине гибриды заняли 16% от всех продаж. В прошлом году их доля составляла только 11%.

Важно

В Украине упали продажи коммерческих авто: самые популярные модели января

Чаще всего украинцы отдают предпочтение гибридным кроссоверам или седанам. Минивэны также пользуются спросом. Примечательно, что лидером января стал недешевый Mercedes GLE.

[ + – ] Украинцы купили за январь 68 премиальных кроссоверов Mercedes-Benz GLE Фото: Mercedes-Benz

ТОП-3 самых продаваемых новых гибридных авто в январе:

Mercedes-Benz GLE — 68 автомобилей Toyota RAV-4 Hybrid — 64 автомобиля Toyota Camry Hybrid — 32 автомобиля

На вторичном рынке лидируют автомобили, которые были импортированы из других стран. Помимо этого украинцы часто выбирают семейные гибридные авто.

[ + – ] Гибридный седан Ford Fusion лидирует на вторичном рынке Фото: Ford

ТОП-3 самых продаваемых подержанных гибридных авто в январе:

Ford Fusion — 49 автомобилей Toyota Prius — 43 автомобиля Ford C-Max Hybrid — 31 автомобиль

Ранее Фокус писал, что для украинского авторынка 2023 год начался не лучшим образом.