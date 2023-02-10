Украинцы стали реже покупать гибридные авто: самые популярные модели января
Гибриды заняли 16% от всех продаж автомобилей в Украине. Украинцы отдают предпочтение кроссоверам и седанам.
За январь 2023 года украинцы купили 797 гибридных легковых автомобиля. Эксперты назвали самые популярные модели за прошедший месяц. Об этом рассказали в Укравтопроме.
В прошлом месяце в Украине купили на четверть меньше гибридов, чем за февраль 2022 года. Тем не менее в сравнении с январем 2022 года увеличилась доля новых авто в этом сегменте — 59% против 53%.
На рынке новых автомобилей в Украине гибриды заняли 16% от всех продаж. В прошлом году их доля составляла только 11%.
Чаще всего украинцы отдают предпочтение гибридным кроссоверам или седанам. Минивэны также пользуются спросом. Примечательно, что лидером января стал недешевый Mercedes GLE.
ТОП-3 самых продаваемых новых гибридных авто в январе:
- Mercedes-Benz GLE — 68 автомобилей
- Toyota RAV-4 Hybrid — 64 автомобиля
- Toyota Camry Hybrid — 32 автомобиля
На вторичном рынке лидируют автомобили, которые были импортированы из других стран. Помимо этого украинцы часто выбирают семейные гибридные авто.
ТОП-3 самых продаваемых подержанных гибридных авто в январе:
- Ford Fusion — 49 автомобилей
- Toyota Prius — 43 автомобиля
- Ford C-Max Hybrid — 31 автомобиль
Ранее Фокус писал, что для украинского авторынка 2023 год начался не лучшим образом.