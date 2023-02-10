Українці стали рідше купувати гібридні авто: найпопулярніші моделі січня

Гібриди зайняли 16% від усіх продажів автомобілів в Україні. Українці віддають перевагу кросоверам та седанам.

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За січень 2023 року українці купили 797 гібридних легкових автомобілів. Експерти назвали найпопулярніші моделі за місяць. Про це розповіли в Укравтопромі.

Минулого місяця в Україні купили на чверть менше гібридів, аніж за лютий 2022 року. Проте порівняно із січнем 2022 року збільшилася частка нових авто у цьому сегменті — 59% проти 53%.

На ринку нових автомобілів в Україні гібриди зайняли 16% усіх продажів. Минулого року їхня частка становила лише 11%.

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В Україні впали продажі комерційних авто: найпопулярніші моделі січня

Найчастіше українці віддають перевагу гібридним кросоверам або седанам. Мінівени також мають попит. Цікаво, що лідером січня став недешевий Mercedes GLE.

[ + – ] Українці купили за січень 68 преміальних кросоверів Mercedes-Benz GLE Фото: Mercedes-Benz

ТОП 3 найпопулярніші нові гібридні авто в січні:

Mercedes-Benz GLE — 68 автомобілів Toyota RAV-4 Hybrid — 64 автомобіля Toyota Camry Hybrid — 32 автомобіля

На вторинному ринку лідирують автомобілі, імпортовані з інших країн. Крім цього, українці часто обирають сімейні гібридні авто.

[ + – ] Гібридний седан Ford Fusion лідирує на вторинному ринку Фото: Ford

ТОП 3 найпопулярніші уживані гібридні авто в січні:

Ford Fusion — 49 автомобілів Toyota Prius — 43 автомобілі Ford C-Max Hybrid — 31 автомобіль

Раніше Фокус писав, що для українського авторинку 2023 рік розпочався не найкраще.