Українці стали рідше купувати гібридні авто: найпопулярніші моделі січня
Гібриди зайняли 16% від усіх продажів автомобілів в Україні. Українці віддають перевагу кросоверам та седанам.
За січень 2023 року українці купили 797 гібридних легкових автомобілів. Експерти назвали найпопулярніші моделі за місяць. Про це розповіли в Укравтопромі.
Минулого місяця в Україні купили на чверть менше гібридів, аніж за лютий 2022 року. Проте порівняно із січнем 2022 року збільшилася частка нових авто у цьому сегменті — 59% проти 53%.
На ринку нових автомобілів в Україні гібриди зайняли 16% усіх продажів. Минулого року їхня частка становила лише 11%.
Найчастіше українці віддають перевагу гібридним кросоверам або седанам. Мінівени також мають попит. Цікаво, що лідером січня став недешевий Mercedes GLE.
ТОП 3 найпопулярніші нові гібридні авто в січні:
- Mercedes-Benz GLE — 68 автомобілів
- Toyota RAV-4 Hybrid — 64 автомобіля
- Toyota Camry Hybrid — 32 автомобіля
На вторинному ринку лідирують автомобілі, імпортовані з інших країн. Крім цього, українці часто обирають сімейні гібридні авто.
ТОП 3 найпопулярніші уживані гібридні авто в січні:
- Ford Fusion — 49 автомобілів
- Toyota Prius — 43 автомобілі
- Ford C-Max Hybrid — 31 автомобіль
Раніше Фокус писав, що для українського авторинку 2023 рік розпочався не найкраще.