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Авто

В Україні впали продажі комерційних авто: найпопулярніші моделі січня

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Фото: Mercedes-Benz | Mercedes-Benz Vito увійшов у топ 15 фургонів, які найбільше купували в Україні у січні

За січень в Україні купили на 21,3% менше фургонів, ніж за аналогічний період 2022 року. Багато які з них були придбані на внутрішньому ринку в уживаному стані.

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У січні в Україні знизився продаж малої комерційної техніки. Експерти визначили найпопулярніші моделі минулого місяця. Про це розповіли в Інституті досліджень авторинку.

За січень в Україні придбали 3,7 тисячі фургонів вагою до 3,5 тонни. Цей показник на 21,3% гірший, ніж за аналогічний період 2022 року. У порівнянні з груднем минулого року продажі впали на 14%.

Експерти зазначили, що 2,9 тисячі фургонів купили на внутрішньому ринку. З-за кордону привезли 603 авто. За місяць купили лише 187 нових фургонів.

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Найпопулярніші фургони на внутрішньому ринку в січні

Mercedes-Benz Sprinter Fullscreen
Mercedes-Benz Sprinter залишається однією з найпопулярніших моделей фургонів в Україні
Фото: Mercedes-Benz

Лідером українського ринку у своєму класі залишається Mercedes-Benz Sprinter. За січень купили 443 таких авто.

Друге місце з продажу зайняв Renault Master (271 авто). Третє місце дісталося Volkswagen Transporter (162 авто).

Топ 15 найбільш продаваних комерційних авто на внутрішньому ринку:

  1. Mercedes-Benz Sprinter — 443 авто
  2. Renault Master — 271 авто
  3. Volkswagen Transporter — 162 авто
  4. Ford Transit — 161 авто
  5. ГАЗ 3302 "Газель" — 154 авто
  6. Renault Kangoo — 141 авто
  7. Renault Traffic — 109 авто
  8. Volkswagen Caddy — 102 авто
  9. Volkswagen Crafter — 91 авто
  10. Volkswagen LT — 91 авто
  11. Mercedes-Benz Vito — 84 авто
  12. Opel Vivaro — 84 авто
  13. Fiat Doblo — 78 авто
  14. Opel Movano — 71 авто
  15. Fiat Ducato — 65 авто

Найпопулярніші вживані фургони, імпортовані з інших країн

Renault Master Fullscreen
Renault Master став найпопулярнішим фургоном в Україні, привезеним з-за кордону
Фото: Renault

Французький Renault Master у січні став лідером серед вживаних фургонів, які були привезені з інших країн. За місяць в Україну імпортували 174 таких авто.

На другому місці з продажу розташувався Mercedes-Benz Sprinter (130 авто). Третю позицію зайняла модель Renault Kangoo (44 авто).

Топ 15 фургонів, що найбільше продаються, привезені з інших країн:

  1. Renault Master — 174 авто
  2. Mercedes-Benz Sprinter — 130 авто
  3. Renault Kangoo — 44 авто
  4. Volkswagen Crafter — 43 авто
  5. Renault Traffic — 30 авто
  6. Ford Transit — 28 авто
  7. Mercedes-Benz Vito — 21 авто
  8. Opel Movano — 18 авто
  9. Volkswagen Transporter — 15 авто
  10. Opel Vivaro — 13 авто
  11. Peugeot Boxer — 9 авто
  12. Nissan NV200 — 8 авто
  13. Ford Transit Custom — 7 авто
  14. Peugeot Expert — 6 авто
  15. Volkswagen Caddy — 5 авто

Найпопулярніші нові фургони в Україні

Renault Express Fullscreen
За січень українці купили 48 фургонів Renault Express
Фото: Renault

Серед нових фургонів в Україні лідером залишається Renault Express. За січень було куплено 48 автомобілів цієї моделі.

Друге місце з продажу зайняв Fiat Ducato (13 авто). На третьому місці розташувався Peugeot Landtrek (12 автомобілів).

Топ 15 нових фургонів:

  1. Renault Express — 48 авто
  2. Fiat Ducato — 18 авто
  3. Great Wall Wingle — 13 авто
  4. Mercedes-Benz Sprinter — 11 авто
  5. Fiat Doblo — 9 авто
  6. Ford Transit — 9 авто
  7. Fiat Fiorino — 8 авто
  8. Peugeot Boxer — 8 авто
  9. Volkswagen Transporter — 7 авто
  10. Renault Master — 6 авто
  11. Volkswagen Caddy — 3 авто
  12. Volkswagen Crafter — 3 авто
  13. Yunlong Pony — 3 авто
  14. Wuling EV50 — 2 авто
  15. Ford Transit Custom — 2 авто

Раніше Фокус писав, що в Україні продаж електромобілів зріс удвічі.