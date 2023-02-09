В Україні впали продажі комерційних авто: найпопулярніші моделі січня

За січень в Україні купили на 21,3% менше фургонів, ніж за аналогічний період 2022 року. Багато які з них були придбані на внутрішньому ринку в уживаному стані.

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У січні в Україні знизився продаж малої комерційної техніки. Експерти визначили найпопулярніші моделі минулого місяця. Про це розповіли в Інституті досліджень авторинку.

За січень в Україні придбали 3,7 тисячі фургонів вагою до 3,5 тонни. Цей показник на 21,3% гірший, ніж за аналогічний період 2022 року. У порівнянні з груднем минулого року продажі впали на 14%.

Експерти зазначили, що 2,9 тисячі фургонів купили на внутрішньому ринку. З-за кордону привезли 603 авто. За місяць купили лише 187 нових фургонів.

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Найпопулярніші фургони на внутрішньому ринку в січні

[ + – ] Mercedes-Benz Sprinter залишається однією з найпопулярніших моделей фургонів в Україні Фото: Mercedes-Benz

Лідером українського ринку у своєму класі залишається Mercedes-Benz Sprinter. За січень купили 443 таких авто.

Друге місце з продажу зайняв Renault Master (271 авто). Третє місце дісталося Volkswagen Transporter (162 авто).

Топ 15 найбільш продаваних комерційних авто на внутрішньому ринку:

Mercedes-Benz Sprinter — 443 авто Renault Master — 271 авто Volkswagen Transporter — 162 авто Ford Transit — 161 авто ГАЗ 3302 "Газель" — 154 авто Renault Kangoo — 141 авто Renault Traffic — 109 авто Volkswagen Caddy — 102 авто Volkswagen Crafter — 91 авто Volkswagen LT — 91 авто Mercedes-Benz Vito — 84 авто Opel Vivaro — 84 авто Fiat Doblo — 78 авто Opel Movano — 71 авто Fiat Ducato — 65 авто

Найпопулярніші вживані фургони, імпортовані з інших країн

[ + – ] Renault Master став найпопулярнішим фургоном в Україні, привезеним з-за кордону Фото: Renault

Французький Renault Master у січні став лідером серед вживаних фургонів, які були привезені з інших країн. За місяць в Україну імпортували 174 таких авто.

На другому місці з продажу розташувався Mercedes-Benz Sprinter (130 авто). Третю позицію зайняла модель Renault Kangoo (44 авто).

Топ 15 фургонів, що найбільше продаються, привезені з інших країн:

Renault Master — 174 авто Mercedes-Benz Sprinter — 130 авто Renault Kangoo — 44 авто Volkswagen Crafter — 43 авто Renault Traffic — 30 авто Ford Transit — 28 авто Mercedes-Benz Vito — 21 авто Opel Movano — 18 авто Volkswagen Transporter — 15 авто Opel Vivaro — 13 авто Peugeot Boxer — 9 авто Nissan NV200 — 8 авто Ford Transit Custom — 7 авто Peugeot Expert — 6 авто Volkswagen Caddy — 5 авто

Найпопулярніші нові фургони в Україні

[ + – ] За січень українці купили 48 фургонів Renault Express Фото: Renault

Серед нових фургонів в Україні лідером залишається Renault Express. За січень було куплено 48 автомобілів цієї моделі.

Друге місце з продажу зайняв Fiat Ducato (13 авто). На третьому місці розташувався Peugeot Landtrek (12 автомобілів).

Топ 15 нових фургонів:

Renault Express — 48 авто Fiat Ducato — 18 авто Great Wall Wingle — 13 авто Mercedes-Benz Sprinter — 11 авто Fiat Doblo — 9 авто Ford Transit — 9 авто Fiat Fiorino — 8 авто Peugeot Boxer — 8 авто Volkswagen Transporter — 7 авто Renault Master — 6 авто Volkswagen Caddy — 3 авто Volkswagen Crafter — 3 авто Yunlong Pony — 3 авто Wuling EV50 — 2 авто Ford Transit Custom — 2 авто

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