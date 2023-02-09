В Україні впали продажі комерційних авто: найпопулярніші моделі січня
За січень в Україні купили на 21,3% менше фургонів, ніж за аналогічний період 2022 року. Багато які з них були придбані на внутрішньому ринку в уживаному стані.
У січні в Україні знизився продаж малої комерційної техніки. Експерти визначили найпопулярніші моделі минулого місяця. Про це розповіли в Інституті досліджень авторинку.
За січень в Україні придбали 3,7 тисячі фургонів вагою до 3,5 тонни. Цей показник на 21,3% гірший, ніж за аналогічний період 2022 року. У порівнянні з груднем минулого року продажі впали на 14%.
Експерти зазначили, що 2,9 тисячі фургонів купили на внутрішньому ринку. З-за кордону привезли 603 авто. За місяць купили лише 187 нових фургонів.
Найпопулярніші фургони на внутрішньому ринку в січні
Лідером українського ринку у своєму класі залишається Mercedes-Benz Sprinter. За січень купили 443 таких авто.
Друге місце з продажу зайняв Renault Master (271 авто). Третє місце дісталося Volkswagen Transporter (162 авто).
Топ 15 найбільш продаваних комерційних авто на внутрішньому ринку:
- Mercedes-Benz Sprinter — 443 авто
- Renault Master — 271 авто
- Volkswagen Transporter — 162 авто
- Ford Transit — 161 авто
- ГАЗ 3302 "Газель" — 154 авто
- Renault Kangoo — 141 авто
- Renault Traffic — 109 авто
- Volkswagen Caddy — 102 авто
- Volkswagen Crafter — 91 авто
- Volkswagen LT — 91 авто
- Mercedes-Benz Vito — 84 авто
- Opel Vivaro — 84 авто
- Fiat Doblo — 78 авто
- Opel Movano — 71 авто
- Fiat Ducato — 65 авто
Найпопулярніші вживані фургони, імпортовані з інших країн
Французький Renault Master у січні став лідером серед вживаних фургонів, які були привезені з інших країн. За місяць в Україну імпортували 174 таких авто.
На другому місці з продажу розташувався Mercedes-Benz Sprinter (130 авто). Третю позицію зайняла модель Renault Kangoo (44 авто).
Топ 15 фургонів, що найбільше продаються, привезені з інших країн:
- Renault Master — 174 авто
- Mercedes-Benz Sprinter — 130 авто
- Renault Kangoo — 44 авто
- Volkswagen Crafter — 43 авто
- Renault Traffic — 30 авто
- Ford Transit — 28 авто
- Mercedes-Benz Vito — 21 авто
- Opel Movano — 18 авто
- Volkswagen Transporter — 15 авто
- Opel Vivaro — 13 авто
- Peugeot Boxer — 9 авто
- Nissan NV200 — 8 авто
- Ford Transit Custom — 7 авто
- Peugeot Expert — 6 авто
- Volkswagen Caddy — 5 авто
Найпопулярніші нові фургони в Україні
Серед нових фургонів в Україні лідером залишається Renault Express. За січень було куплено 48 автомобілів цієї моделі.
Друге місце з продажу зайняв Fiat Ducato (13 авто). На третьому місці розташувався Peugeot Landtrek (12 автомобілів).
Топ 15 нових фургонів:
- Renault Express — 48 авто
- Fiat Ducato — 18 авто
- Great Wall Wingle — 13 авто
- Mercedes-Benz Sprinter — 11 авто
- Fiat Doblo — 9 авто
- Ford Transit — 9 авто
- Fiat Fiorino — 8 авто
- Peugeot Boxer — 8 авто
- Volkswagen Transporter — 7 авто
- Renault Master — 6 авто
- Volkswagen Caddy — 3 авто
- Volkswagen Crafter — 3 авто
- Yunlong Pony — 3 авто
- Wuling EV50 — 2 авто
- Ford Transit Custom — 2 авто
Раніше Фокус писав, що в Україні продаж електромобілів зріс удвічі.