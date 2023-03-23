В Украине могут установить пошлину на топливо сомнительного происхождения

Украина может устанавливать любую пошлину на товары неопределенного происхождения. Сейчас правительство активно прорабатывает этот вопрос.

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В Украине обсуждают возможность введения пошлины на топливо неопределенного происхождения. Ставку хотят ввести на уровне от 20 до 200%. Об этом сообщили на портале Forbes.

В Минэнергетики Украины предложили установить таможенную ставку на уровне 200%. Заместитель министра экономики Тарас Качка заявил, что таким образом хотят прекратить манипуляции с товаром неопределенного происхождения.

Украина может устанавливать любую пошлину на товары неопределенного происхождения, так как страна не ограничена условиями международного торгового права. Этот вопрос будет решен в течение нескольких недель.

Нефтегазовая ассоциация Украины в свою очередь предложила 50% пошлины на горючее неизвестного происхождения. Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн считает, что пошлина на уровне 20-25% для российского автомобильного газа и дизеля станет наиболее вероятным сценарием. По его словам, в таком случае топливо из РФ станет невыгодным.

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В Украине благодаря санкциям на российскую нефть дешевеет бензин

Сети АЗС WOG, ОККО, "Укрнафта" и UPG выступили за исключение российских и белорусских нефтепродуктов с украинского рынка. Кабмин уже работает над тем, чтобы запретить ввоз таких продуктов на таможенную территорию Украины.

Ранее Фокус рассказал, что по данным Forbes, Украина закупает российский автогаз на миллионы долларов.