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Авто

Стильно и доступно: в Испании презентовали электромотоцикл за 5500 евро (фото)

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Leonart Rigger стал первым электробайком испанской марки

Leonart Rigger оснащен скромным мотором на 9,5 л. с., но способен развить 96 км/ч. Запас хода электромотоцикла в городе может достигать 150 км.

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Испанский производитель скутеров Leonart Motors представил свой первый электробайк Rigger. Мотоцикл поступает в продажу по цене в 5499 евро и является одним из самых доступных в своем классе. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте компании.

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Запас хода мотоцикла может достигать 150 км

Новый Leonart Rigger – легкий электромотоцикл для города и несложного бездорожья. Своим дизайном он напоминает кроссовые байки – у него внедорожная резина и неприкрытая трубчатая рама.

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Электробайк подходит для несложного бездорожья

Электробайк получил цифровой щиток приборов, кнопку запуска и USB-разъем для подключения различных гаджетов. Оптика является полностью светодиодной.

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Мотоцикл Leonart Rigger оснащен мотором с пиковой мощностью 9,5 л. с. (7 кВт). Поскольку он легкий, то этого достаточно, чтобы развить 96 км/ч. За замедление отвечают однодисковые тормоза спереди и сзади.

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Показания приборов выведены на дисплей

Аккумуляторная батарея на 4,32 кВт∙ч обеспечивает запас хода 94 км в смешанном цикле и 150 км – при городской езде. Зарядить ее в домашних условиях можно примерно за 6 часов.

Ранее Фокус сообщал, что Harley-Davidson представил свой первый бюджетный мотоцикл.

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