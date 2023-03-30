Новый Porsche Cayenne 2023 показали на первых официальных фото

Салон Porsche Cayenne 2023 полностью переделан. На передней панели установлены три дисплея, один из которых предназначен для пассажира.

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Опубликованы первые официальные фото Porsche Cayenne 2023. Спортивный кроссовер пройдет обновление и будет представлен 18 апреля. Об этом сообщает официальный сайт Porsche.

На снимках запечатлен салон Porsche Cayenne 2023. Если дизайн кроссовера мало изменится, то его интерьер кардинально переделают.

Кроссовер получил новую виртуальную панель приборов Фото: Porsche

Новый Porsche Cayenne 2023 получил сразу три дисплея на передней панели. У него новый виртуальный щиток приборов, 12,3-дюймовый тачскрин мультимедиа и отдельный сенсорный экран для переднего пассажира (он предложен за доплату).

Кроме того, кроссовер получил новый руль от Porsche 911 и измененные переключатели аудио и климат-контроля. В качестве опции предложена проекция на лобовое стекло, а вот беспроводная зарядка для смартфонов пополнила базовое оснащение.

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Также частично раскрыты характеристики Porsche Cayenne 2023. Базовый кроссовер будет оснащен 3,0-литровой 350-сильной турбошестеркой, а вот в Cayenne S установят новый 4,0-литровый V8 твин-турбо на 468 л. с.

Дизайн Porsche Cayenne изменится незначительно Фото: carscoops.com

Новый Porsche Cayenne E-Hybrid останется 463-сильным, но будет оснащен более емкой батареей на 25,9 кВт∙ч, что увеличит запас хода на электротяге. Ну а топовый Cayenne Turbo S E-Hybrid станет мощнее – 700 л. с.

Ранее Фокус сообщал, что Porsche Cayenne следующего поколения станет электромобилем.

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