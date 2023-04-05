В России существенно подорожали автомобильные запчасти из-за запрета на импорт

В Россию запретили ввозить многие автомобильные запчасти. Из-за этого посредники стали повышать цены на товары для авто.

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В России продолжают стремительно дорожать автомобильные запчасти. Некоторые детали с января 2022 года выросли в цене на 30-100%. Об этом рассказали на сайте Gazeta.ru.

Больше всего подорожали детали для автомобилей европейского производства. До 2022 года в РФ все запчасти были дешевле. На их стоимость влияют "серые" поставщики товаров.

После начала полномасштабного вторжения в Украину из России ушли многие поставщики запчастей для авто. С 2022 года насосы системы охлаждения, моторные масла и другие товары европейского производства запрещено ввозить в РФ.

Сейчас россияне могут купить многие детали при помощи посредников. Они добавляют стоимость своих услуг к ценам на товары.

Моторные масла и расходники от самых популярных производителей подорожали в РФ почти вдвое с января 2022 года. В продаже часто можно встретить бюджетные аналоги европейских товаров, но китайского производства.

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Параллельно с ценами растет и спрос на запчасти. За 2022 год он увеличился на 4,6%. Это связано с повышением среднего возраста подержанных автомобилей в РФ.

Ранее Фокус сообщал, что в России представили новый хэтчбек "Москвич 6", который оказался копией китайского авто.