Представлена новая Mazda 3 2024: что изменилось в седане и хэтчбеке (фото)

Японская версия Mazda 3 теперь доступна в новом цвете кузова, а также получила некоторые технические изменения. Системы безопасности модели также были улучшены.

Related video

В Японии представили обновленные хэтчбек и седан Mazda 3 2024 модельного года, которые получили новую окраску и технические изменения. Об этом сообщили на сайте бренда.

Mazda 3 четвертого поколения дебютировала в конце 2018 года. Поэтому японский бренд решил обновить свою популярную модель.

Японская версия Mazda 3 теперь доступна в цвете Ceramic Metallic. Также внутри появился новый 10,25-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы.

В интерьере появился увеличенный дисплей информационно-развлекательной системы Фото: Mazda

В интерьере появилась подсветка и порты USB Type-C для зарядки гаджетов. Зарядить смартфон можно и при помощи беспроводной зарядки.

Системы безопасности Mazda 3 также стали лучше. Автомобиль теперь оснащен функцией предупреждения о невнимательности. Она определяет, когда водитель отвлекается от дороги.

Помимо этого автомобиль научился обнаруживать дополнительные препятствия впереди, в том числе пешеходов. Mazda 3 автоматически остановится в случае опасности.

Mazda 3 получила улучшеные системы безопасности Фото: Mazda

От кроссовера CX-60 Mazda 3 получила поддержку дистанционного запуска двигателя через приложение MyMazda. Функция доступна только для автомобилей с автоматической коробкой передач. В список стандартного оснащения включена функция Mazda My Car Care, которая сообщает владельцу о попытке угона автомобиля.

Важно

Новый семиместный кроссовер Mazda CX-80 рассекречен до премьеры (фото)

Mazda 3 2024 модельного года поступит в продажу в Японии в начале июня. Стоимость модели будет варьироваться от 2 288 000 до 3 866 500 иен (17 500 — 30 000 долларов).

Ранее Фокус рассказал, что Mazda опубликовала больше информации о своем новом флагмане CX-90.