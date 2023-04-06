Представлен стильный электрический мотоцикл, вдохновленный оригами (фото)

Stilride 1 придерживается передовых экологических стандартов. Его рама изготовлена из нержавеющей стали с использованием техники складывания.

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Стокгольмский стартап представил стильный электрический мотоцикл Stilride 1, дизайн которого вдохновлен искусством оригами. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Stilride 1 построен на изогнутой раме из нержавеющей стали, изготовленной с использованием техники складывания. Он классифицируется как легкий электрический мотоцикл.

Stilride 1 придерживается передовых экологических стандартов. Сталь была выбрана из-за того, что это один из самых экологически чистых материалов.

У мотоцикла есть регулируемое седло необычной формы. Вес Stilride 1 составляет всего 130 кг.

Stilride 1 весит всего 130 кг Фото: Stilride

На мотоцикл установлены 13-дюймовые диски, которые обуты в шины Michelin City Grip 2. Они обеспечивают оптимальное сцепление с дорогой.

В движение Stilride 1 приводит синхронный электромотор с постоянными магнитами мощностью 10,75 л.с. и пиковым крутящим моментом 280 Нм. Максимальная скорость составляет 96 км/ч.

Stilride 1 оснащен аккумуляторной батареей емкостью 5,1 кВтч. Она обеспечивает запас хода до 120 км на одном заряде.

Stilride 1 может проехать до 120 км на одном заряде Фото: Stilride

Электромотоцикл поставляется с фирменным блоком управления, а подключение обеспечивается через мобильное приложение Stilcontrol. Приложение показывает данные о состоянии батареи, сервисной диагностике, географическом положении и защите от кражи.

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Каждый Stilride 1 будет изготавливаться индивидуально. Его цена составит 16 500 долларов, а первые поставки начнутся весной 2024 года.

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