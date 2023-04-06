Представлений стильний електричний мотоцикл, натхненний орігамі (фото)

Stilride 1 дотримується передових екологічних стандартів. Його рама виготовлена з нержавіючої сталі з використанням техніки складання.

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Стокгольмський стартап представив стильний електричний мотоцикл Stilride 1, дизайн якого натхненний мистецтвом орігамі. Про це повідомили на сайті Autoevolution.

Stilride 1 побудований на вигнутій рамі з нержавіючої сталі, виготовленої з використанням техніки складання. Він класифікується як легкий електричний мотоцикл.

Stilride 1 дотримується передових екологічних стандартів. Сталь була обрана через те, що це один з найбільш екологічно чистих матеріалів.

Мотоцикл має регульоване сідло незвичайної форми. Вага Stilride 1 складає лише 130 кг.

Stilride 1 важить лише 130 кг Фото: Stilride

На мотоциклі встановлені 13-дюймові диски, які взуті в шини Michelin City Grip 2. Вони забезпечують оптимальне зчеплення з дорогою.

У рух Stilride 1 наводить синхронний електромотор з постійними магнітами потужністю 10,75 к.с. і піковим крутним моментом 280 Нм. Максимальна швидкість становить 96 км/год.

Stilride 1 оснащений акумуляторною батареєю місткістю 5,1 кВт⋅год. Вона забезпечує запас ходу до 120 км одному заряді.

Stilride 1 може проїхати до 120 км на одному заряді Фото: Stilride

Електромотоцикл поставляється з фірмовим блоком управління, а підключення забезпечується через мобільний додаток Stilcontrol. Додаток показує дані про стан батареї, сервісну діагностику, географічне положення та захист від крадіжки.

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Кожен Stilride 1 виготовлятиметься індивідуально. Його ціна становитиме 16 500 доларів, а перші поставки розпочнуться навесні 2024 року.

Раніше Фокус писав, що Harley-Davidson вперше зайнявся бюджетними мотоциклами.