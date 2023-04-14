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Новый Porsche Cayenne 2023 рассекретили за несколько дней до премьеры (фото)

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Фото: Porsche | Фары Porsche Cayenne 2023 выполнены в духе электрокара Taycan

Новый Porsche Cayenne станет похожим на электромобиль Taycan. Кроссовер предложат в бензиновых и гибридных версиях мощностью от 350 до 700 л. с.

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Опубликовано официальное фото Porsche Cayenne 2023. Обновленный кроссовер презентуют на автошоу в Шанхае 18 апреля, а вскоре после этого стартуют его продажи. Об этом сообщает официальный сайт Porsche.

На тизере видно, что передняя часть Porsche Cayenne 2023 изменена. У кроссовера новая решетка радиатора и диодные фары в стиле электрокара Porsche Taycan.

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Ранее рассекретили салон Porsche Cayenne
Фото: Porsche

Ранее уже был рассекречен салон Porsche Cayenne 2023. Главная его особенность – сразу три дисплея на передней панели, один из которых отвели пассажиру. Кроме того, заменены руль, селектор КПП и некоторые кнопки. Базовую комплектацию пополнила беспроводная зарядка для смартфонов.

Характеристики Porsche Cayenne 2023 также частично раскрыли. Так, мощность начальной 3,0-литровой версии вырастет до 350 л. с., а в Cayenne S вернут V8 – этот 4,0-литровый турбомотор выдает 468 л. с.

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Новый Porsche Cayenne в топовой версии Turbo S E-Hybrid станет мощнее – 700 л. с. Более доступный 463-сильный подзаряжаемый гибрид получит увеличенную батарею емкостью 25,9 кВт∙ч.

Ранее Фокус сообщал, что у Porsche Cayenne появится старший брат. Семиместный кроссовер будет электрическим.