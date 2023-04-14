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Новий Porsche Cayenne 2023 розсекретили за кілька днів до прем'єри (фото)

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Фото: Porsche | Фари Porsche Cayenne 2023 виконані в дусі електрокара Taycan

Новий Porsche Cayenne стане схожим на електромобіль Taycan. Кросовер запропонують у бензинових та гібридних версіях потужністю від 350 до 700 к. с.

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Опубліковано офіційне фото Porsche Cayenne 2023. Оновлений кросовер презентують на автошоу в Шанхаї 18 квітня, а незабаром після цього стартують його продажі. Про це повідомляє офіційний сайт Porsche.

На тизері видно, що передня частина Porsche Cayenne 2023 року змінена. У кросовера нова решітка радіатора та діодні фари у стилі електрокара Porsche Taycan.

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Раніше розсекретили салон Porsche Cayenne
Фото: Porsche

Раніше вже було розсекречено салон Porsche Cayenne 2023. Головна його особливість – одразу три дисплеї на передній панелі, один з яких відвели пасажиру. Крім того, замінено кермо, селектор КПП та деякі кнопки. Базову комплектацію поповнила бездротова зарядка смартфонів.

Характеристики Porsche Cayenne 2023 також частково розкрили. Так, потужність початкової 3,0-літрової версії зросте до 350 к. с., а в Cayenne S повернуть V8 — цей 4,0-літровий турбомотор видає 468 к. с.

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Новий Porsche Cayenne у топовій версії Turbo S E-Hybrid стане потужнішим – 700 к. с. Більш доступний 463-сильний гібрид, що заряджається, отримає збільшену батарею ємністю 25,9 кВт∙год.

Раніше Фокус повідомляв, що у Porsche Cayenne з'явиться старший брат. Семимісний кросовер буде електричним.