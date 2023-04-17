Китайцы представили стильного конкурента Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander (фото)

FAW Bestune T90 получил стильный дизайн и богатое оснащение. Кроссовер будет доступен с двумя бензиновыми двигателями на 169 и 252 сил.

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Китайский концерн FAW показал новый стильный пятиместный кроссовер с богатым оснащением Bestune T90. Об этом рассказали на сайте Autohome.

Спереди Bestune T90 расположена двухрядная оптика с узкими ходовыми огнями спереди. Внешний вид дополняет большая решетка радиатора.

FAW Bestune T90 получил двухрядную оптику Фото: FAW

Сзади разместили узкие фонари, соединенные в один блок. На бампере есть фальшивые выхлопные патрубки.

Кроссовер отличатеся стильным дизайном Фото: FAW

Габариты FAW Bestune T90:

длина — 4718 мм;

ширина — 1880 мм;

высота — 1710 мм;

колесная база — 2772 мм.

На кроссовер установлены 19-дюймовые колесные диски. За доплату доступны и 20-дюймовые диски.

В интерьере разместили два дисплея, один из которых является приборной панелью. Также есть проекционный дисплей, а от большинства физических кнопок решили избавиться.

В салоне установлены два больших дисплея Фото: FAW

Салон будет доступен в нескольких цветах. На шпионских фото можно заметить черный интерьер, а на пресс-релизных снимках изображен черно-белый вариант.

FAW Bestune T90 оснастят двумя силовыми установками на выбор. Базовым станет 1,5-литровым турбированный двигатель мощностью 169 л.с.

Более дорогие комплектации получат 2,0-литровый турбированный двигатель, который выдает мощность 252 л.с. Оба мотора работают в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой переключения передач.

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Презентация FAW Bestune T90 состоится на автосалоне в Шанхае, а в продажу в Китае кроссовер поступит уже летом этого года. Начальная цена ожидается на уровне от 120 000 юаней (18 000 долларов).

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