Представлены китайские клоны больших рамных пикапов Ford и RAM (фото)

Китайские пикапы Foton Mars 7 и Mars 9 получили богатое оснащение и новые технологии. Модели предложат в гибридных и электрических версиях.

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Китайская компания Foton представила два новых больших пикапа Mars 7 и Mars 9, дизайн которых вдохновлен американскими моделями. Об этом сообщили на сайте бренда.

Новые автомобили сперва поступят в продажу на китайском рынке, а затем в Чили, Перу и Эквадоре в 2024 году. Там они будут продаваться под названиями Tunland 7 и Tunland 9.

Mars 7 и Mars 9 отличаются не только дизайном, но и габаритами. Интересно то, что модель Mars 7 крупнее.

Габариты Foton Mars 7:

длина — 5797 мм;

ширина — 2090 мм;

колесная база — 3505 мм.

Размеры Foton Mars 9:

длина — 5617 мм;

ширина — 2000 мм;

колесная база — 3355 мм.

Foton Mars 7 внешне похож на пикап Ram 1500. Задняя часть напоминает электрическую модель Ford F-150 Lightning.

Задняя часть Foton Mars 7 почти полностью повторяет Ford F-150 Lightning Фото: Foton

Foton Mars 9 обладает более самобытным дизайном. Спереди установлены большие фары и массивная решетка радиатора.

Foton Mars 9 получил брутальный дизайн Фото: Foton

Пикапы получат богатое оснащение и передовые технологии. Заявлены как гибридные, так и электрические версии.

Сперва модели предложат с гибридной силовой установкой с 2,5-литровым турбодизелем и электромотором, которые генерируют 450 Нм крутящего момента. Электрическая версия будет предложена с аккумулятором емкостью 100 кВт⋅час.

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В Foton отметили, что Mars 7 и Mars 9 получат улучшенную пассивную и активную безопасность. Внутри установлены шесть подушек безопасности, а также улучшена шумоизоляция в сравнении с предыдущими моделями бренда.

Ранее Фокус рассказал, что в Китае презентовали новый рамный пикап JAC T9 Hunter.