Представлены китайские клоны больших рамных пикапов Ford и RAM (фото)
Китайские пикапы Foton Mars 7 и Mars 9 получили богатое оснащение и новые технологии. Модели предложат в гибридных и электрических версиях.
Китайская компания Foton представила два новых больших пикапа Mars 7 и Mars 9, дизайн которых вдохновлен американскими моделями. Об этом сообщили на сайте бренда.
Новые автомобили сперва поступят в продажу на китайском рынке, а затем в Чили, Перу и Эквадоре в 2024 году. Там они будут продаваться под названиями Tunland 7 и Tunland 9.
Mars 7 и Mars 9 отличаются не только дизайном, но и габаритами. Интересно то, что модель Mars 7 крупнее.
Габариты Foton Mars 7:
- длина — 5797 мм;
- ширина — 2090 мм;
- колесная база — 3505 мм.
Размеры Foton Mars 9:
- длина — 5617 мм;
- ширина — 2000 мм;
- колесная база — 3355 мм.
Foton Mars 7 внешне похож на пикап Ram 1500. Задняя часть напоминает электрическую модель Ford F-150 Lightning.
Foton Mars 9 обладает более самобытным дизайном. Спереди установлены большие фары и массивная решетка радиатора.
Пикапы получат богатое оснащение и передовые технологии. Заявлены как гибридные, так и электрические версии.
Сперва модели предложат с гибридной силовой установкой с 2,5-литровым турбодизелем и электромотором, которые генерируют 450 Нм крутящего момента. Электрическая версия будет предложена с аккумулятором емкостью 100 кВт⋅час.Важно
В Foton отметили, что Mars 7 и Mars 9 получат улучшенную пассивную и активную безопасность. Внутри установлены шесть подушек безопасности, а также улучшена шумоизоляция в сравнении с предыдущими моделями бренда.
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