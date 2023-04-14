Представлені китайські клони великих рамних пікапів Ford та RAM (фото)
Китайські пікапи Foton Mars 7 та Mars 9 отримали багате оснащення та нові технології. Моделі запропонують у гібридних та електричних версіях.
Китайська компанія Foton представила два нові великі пікапи Mars 7 і Mars 9, дизайн яких натхненний американськими моделями. Про це повідомили на сайті бренду.
Нові автомобілі спершу надійдуть у продаж на китайському ринку, а потім у Чилі, Перу та Еквадорі у 2024 році. Там вони продаватимуться під назвами Tunland 7 та Tunland 9.
Mars 7 та Mars 9 відрізняються не тільки дизайном, а й габаритами. Цікаво те, що модель Mars 7 більша.
Габарити Foton Mars 7:
- довжина — 5797 мм;
- ширина — 2090 мм;
- колісна база — 3505 мм.
Розміри Foton Mars 9:
- довжина — 5617 мм;
- ширина — 2000 мм;
- колісна база — 3355 мм.
Foton Mars 7 зовні схожий на пікап Ram 1500. Задня частина нагадує електричну модель Ford F-150 Lightning.
Foton Mars 9 має більш самобутній дизайн. Спереду встановлені великі фари та масивна решітка радіатора.
Пікапи отримають багате оснащення та передові технології. Заявлено як гібридні, так і електричні версії.
Спочатку моделі запропонують з гібридною силовою установкою з 2,5-літровим турбодизелем і електромотором, які генерують 450 Нм крутного моменту. Електричну версію буде запропоновано з акумулятором місткістю 100 кВт⋅год.Важливо
У Foton зазначили, що Mars 7 та Mars 9 отримають покращену пасивну та активну безпеку. Усередині встановлено шість подушок безпеки, а також покращено шумоізоляцію порівняно з попередніми моделями бренду.
Раніше Фокус розповів, що у Китаї презентували новий рамний пікап JAC T9 Hunter.