В Украине на аукцион выставили 20 редких военных внедорожников Kia (фото)

Kia KM 450 в свое время планировали выпускать для армии на мощностях предприятия "Богдан". Теперь их уже во второй раз пытаются продать на аукционе.

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В Украине на аукцион выставлены 20 армейских внедорожников Kia KM 450. Автомобили являются частью имущества обанкротившегося предприятия "Богдан Моторс". Информация о продаже появилась на сайте "ВАУ — Все аукционы Украины".

Kia KM 450 планировали выпускать для ВСУ

Всю партию автомобилей оценили в 26 364 200 гривен ($703 608), то есть стартовая цена одного авто составляет 1 318 210 гривен ($35 180). Машины на данный момент находятся в Черкассах.

Авто оснащено дизелем Hyundai

Это уже вторая попытка продать внедорожники Kia. Аукцион проводится на основе постановления хозяйственного суда Днепропетровской области.

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Внедорожники Kia KM 450 должны были выпускать для ВСУ под маркой "Богдан". В 2021 году на базе этой модели создали командно-штабную машину, также планировались санитарные и штабные авто. Кроме того, на шасси "Богдан" KM 450 собирались выпускать бронеатомобили "Барс-6".

В основе авто лежит Jeep M715

Kia KM 450 – довольно редкий и малоизвестный внедорожник. Рамная модель создана на базе классического Jeep M715 1967 года.

Под капотом Kia KM 450 оснащен 3,9-литровым 139-сильным дизелем Hyundai и 5-ступенчатой механической КПП. Он разгоняется до 104 км/ч и имеет грузоподъемность в 2,5 тонны. В арсенале авто – полный привод с понижающей передачей и клиренс 250 мм.

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