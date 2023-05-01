Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

В Украине на аукцион выставили 20 редких военных внедорожников Kia (фото)

внедорожники киа, внедорожники Kia, Kia KM 450, внедорожник Kia
Фото: Всі аукціони України | Два десятка авто оценили в 26,36 млн гривен

Kia KM 450 в свое время планировали выпускать для армии на мощностях предприятия "Богдан". Теперь их уже во второй раз пытаются продать на аукционе.

Related video

В Украине на аукцион выставлены 20 армейских внедорожников Kia KM 450. Автомобили являются частью имущества обанкротившегося предприятия "Богдан Моторс". Информация о продаже появилась на сайте "ВАУ — Все аукционы Украины".

внедорожники Kia, Kia KM 450, внедорожник Kia, Jeep M715 Fullscreen
Kia KM 450 планировали выпускать для ВСУ

Всю партию автомобилей оценили в 26 364 200 гривен ($703 608), то есть стартовая цена одного авто составляет 1 318 210 гривен ($35 180). Машины на данный момент находятся в Черкассах.

внедорожники Kia, Kia KM 450, внедорожник Kia, Jeep M715 Fullscreen
Авто оснащено дизелем Hyundai

Это уже вторая попытка продать внедорожники Kia. Аукцион проводится на основе постановления хозяйственного суда Днепропетровской области.

Важно
В Украине заметили новейший спортивный электрокроссовер Kia (фото)
В Украине заметили новейший спортивный электрокроссовер Kia (фото)

Внедорожники Kia KM 450 должны были выпускать для ВСУ под маркой "Богдан". В 2021 году на базе этой модели создали командно-штабную машину, также планировались санитарные и штабные авто. Кроме того, на шасси "Богдан" KM 450 собирались выпускать бронеатомобили "Барс-6".

внедорожники Kia, Kia KM 450, внедорожник Kia, Jeep M715 Fullscreen
В основе авто лежит Jeep M715

Kia KM 450 – довольно редкий и малоизвестный внедорожник. Рамная модель создана на базе классического Jeep M715 1967 года.

Под капотом Kia KM 450 оснащен 3,9-литровым 139-сильным дизелем Hyundai и 5-ступенчатой механической КПП. Он разгоняется до 104 км/ч и имеет грузоподъемность в 2,5 тонны. В арсенале авто – полный привод с понижающей передачей и клиренс 250 мм.

Ранее Фокус сообщал, что украинские вездеходы типа Sherp начинают выпускать в Турции.