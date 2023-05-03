Старый 36-летний кабриолет Mercedes ушел с молотка по цене премиального кроссовера (фото)

Раритетный Mercedes-Benz 560SL отлично сохранился и не нуждается в ремонте. Список оснащения включает кассетную стереосистему, CD-чейнджер, электрические стеклоподъемники, центральную блокировку и автоматический климат-контроль.

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На аукционе Bring a Trailer за 52 601 доллар продали раритетный кабриолет Mercedes-Benz 560SL 1987 года выпуска. Об этом рассказали на сайте аукционного дома.

Mercedes-Benz 560SL окрашен в серебряный цвет Smoke Silver Metallic. Его пробег составляет 32 тысячи км.

На автомобиль установлены 15-дюймовые легкосплавные колесные диски Gullideckel и противотуманные фары. Также предусмотрен гидроусилитель руля.

На авто установлены 15-дюймовые легкосплавные колесные диски Gullideckel Фото: Bring a Trailer

На выбор доступны как съемная жесткая крыша, так и мягкий верх. Владелец сможет сам решить, чем оснастить автомобиль перед поездкой.

Интерьер выполнен из светлой кожи и дерева. Список оснащения включает кассетную стереосистему, CD-чейнджер, электрические стеклоподъемники, центральную блокировку и автоматический климат-контроль.

Mercedes-Benz 560SL имеет богатое оснащение Фото: Bring a Trailer

Mercedes-Benz 560SL оснащен 5,5-литровым атмосферным двигателем V8 мощностью 227 л.с. и 378 Нм крутящего момента. Он работает в паре с четырехступенчатой автоматической коробкой передач.

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Кабриолет отлично сохранился и не нуждается в ремонте. Вместе с авто покупатель получил все документы, которые содержат историю обслуживания.

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