Старий 36-річний кабріолет Mercedes пішов з молотка за ціною преміального кросовера (фото)

Раритетний Mercedes-Benz 560SL відмінно зберігся та не потребує ремонту. Список обладнання включає касетну стереосистему, CD-чейнджер, електричні склопідйомники, центральне блокування та автоматичний клімат-контроль.

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На аукціоні Bring a Trailer за 52 601 долар продали раритетний кабріолет Mercedes-Benz 560SL 1987 року випуску. Про це розповіли на сайті аукціонного дому.

Mercedes-Benz 560SL пофарбований у срібний колір Smoke Silver Metallic. Його пробіг становить 32 тисячі кілометрів.

На автомобіль встановлені 15-дюймові легкосплавні колісні диски Gullideckel та протитуманні фари. Також передбачено гідропідсилювач керма.

На авто встановлені 15-дюймові легкосплавні колісні диски Gullideckel Фото: Bring a Trailer

На вибір доступні як жорсткий дах, так і м'який верх. Власник зможе сам вирішити, чим оснастити автомобіль перед поїздкою.

Інтер'єр виконаний зі світлої шкіри та дерева. Список оснащення включає касетну стереосистему, CD-чейнджер, електричні склопідйомники, центральне блокування та автоматичний клімат-контроль.

Mercedes-Benz 560SL має багате обладнання Фото: Bring a Trailer

Mercedes-Benz 560SL оснащений 5,5-літровим атмосферним двигуном V8 потужністю 227 к.с. і 378 Нм крутного моменту. Він працює у парі з чотириступінчастою автоматичною коробкою передач.

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Кабріолет відмінно зберігся та не потребує ремонту. Разом з авто покупець отримав усі документи, що містять історію обслуговування.

Раніше Фокус писав, що в Іспанії на продаж виставили рідкісний спорткар Renault Sport Spider 1998 року.