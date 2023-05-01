Старий 25-річний Renault продають за ціною нового Porsche Macan (фото)

Renault Sport Spider є однією з рідкісних моделей французької марки. У кабріолету немає тканинного даху та бокового скла, а його кузов виконаний з пластику.

Related video

В Іспанії виставили на продаж Renault Sport Spider 1998 року. За спортивний родстер планують отримати 68 000 євро — як за новий Porsche Macan. Оголошення з'явилось на сайті mobile.de.

Кузов авто виконаний із пластику Фото: с сайта mobile.de

Renault Sport Spider – нетипова модель французької марки. Родстер створювали для треку — існували дорожня та гоночна версії спорткара.

Важливо

З українського ринку зникли найдешевші Renault: що запропонують натомість (фото)

Усього з 1996 по 1999 роки випущено лише 1800 таких Renault Sport Spider, і зараз вони недешеві. Саме цей автомобіль дорожчий, адже виглядає як новий, а його пробіг складає всього 1312 км — це реальна капсула часу.

Двері Renault Sport Spider піднімаються вгору Фото: с сайта mobile.de

Родстер став першою моделлю від підрозділу Renault Sport. В основі лежить легкий алюмінієвий каркас, а кузовні панелі виконані з пластику. У автомобіля немає навіть тканинного даху, відсутні бічні стекла і внутрішнє оздоблення, зате двері піднімаються вгору. Його маса складає лише 965 кг.

У салоні відсутня обробка Фото: с сайта mobile.de

Середньомоторний спорткар Renault оснащений 2,0-літровою бензиновою четвіркою потужністю 150 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП. Він розганяється до 100 км/год за 6,6 сек і розвиває 211 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що Renault готують наступника моделі Megane – він буде кросовером.

Також ми писали, що Renault Captur пройде серйозну модернізацію.