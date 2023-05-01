Старый 25-летний Renault продают по цене нового Porsche Macan (фото)

Renault Sport Spider является одной из самых редких моделей французской марки. У кабриолета нет тканевой крыши и боковых стекол, а его кузов выполнен из пластика.

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Кузов авто выполнен из пластика Фото: с сайта mobile.de

Renault Sport Spider – нетипичная модель французской марки. Родстер создавали для трека – существовали дорожная и гоночная версии спорткара.

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Всего с 1996 по 1999 годы выпущено только 1800 таких Renault Sport Spider и сейчас они недешевые. Конкретно этот автомобиль дороже, ведь выглядит как новый, а его пробег составляет всего 1312 км — это настоящая капсула времени.

Двери Renault Sport Spider поднимаются вверх Фото: с сайта mobile.de

Родстер стал первой моделью от подразделения Renault Sport. В его основе лежит легкий алюминиевый каркас, а кузовные панели выполнены из пластика. У автомобиля нет даже тканевой крыши, отсутствуют боковые стекла и внутренняя отделка, но зато двери поднимаются вверх. Его масса составляет всего 965 кг.

В салоне отсутствует отделка Фото: с сайта mobile.de

Среднемоторный спорткар Renault оснащен 2,0-литровой бензиновой четверкой мощностью 150 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 6,6 с и развивает 211 км/ч.

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