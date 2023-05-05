Возвращение легенды: Land Rover возродил классический Defender (фото)

Дизайн Land Rover Defender выполнен в духе модели 70-х годов, а салон отделан дорогой кожей и деревом. Внедорожник продают по цене Bentley Bentayga и всем покупателям дарят эксклюзивный виски.

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Культовый Land Rover Defender первого поколения возвращается. Знаменитую внедорожную модель выпустят лимитированной серией Works V8 Islay Edition из 30 экземпляров. Об этом сообщает официальный сайт британского бренда.

Дизайн авто выполнен в духе классического Land Rover Series III Фото: Land Rover

За основу взят Land Rover Defender 2012-2016 годов выпуска. Будут предложены как короткий трехдверный вариант 90, так и удлиненная пятидверная версия 110. Дизайн авто изменен и выдержан в духе более старых Land Rover Series III 1971 года.

Цена авто стартует с 290 000 долларов Фото: Land Rover

Салон Land Rover Defender Works V8 Islay Edition отделан кожей, а пол в багажнике выполнен из дерева. Также присутствуют вставки из дорогой ткани с клетчатым узором в шотландском стиле.

В отделке салона сочетаются кожа и дорогая ткань Фото: Land Rover

Под капотом установлен 5,0-литровый V8 мощностью 405 л. с. С 8-ступенчатым автоматом новый Land Rover Defender разгоняется до 100 км/ч за 5,6 с, а максимальная скорость ограничена на 171 км/ч.

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Чтобы справиться с такой мощью, внедорожник получил новые пружины подвески и амортизаторы, а также более эффективные тормоза. Естественно, сохранен полный привод с понижающей передачей.

Покупатели получают в подарок эксклюзивный виски Фото: Land Rover

Цена Land Rover Defender Works V8 Islay Edition будет на уровне Bentely Bentayga – 230 000 фунтов стерлингов ($290 000) за короткую версию и 245 000 фунтов стерлингов ($308 500) – за пятидверную. Каждому покупателю подарят дорогой виски Kilchoman (его выпускает компания внучки основателя Land Rover) и два фирменных стакана.

Ранее Фокус сообщал, что и новый Land Rover Defender получил версию в ретро-стиле.

Также мы писали, что Land Rover будет выпускать авто под тремя новыми брендами.