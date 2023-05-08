На продажу выставили редкий мотоцикл Harley-Davidson Элвиса Пресли (фото)

Мотоцикл является частью серии юбилейных шоссейных моделей Harley's Bicentennial run. Музыкант купил этот Harley-Davidson FLH примерно за год до своей смерти в 1977 году.

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На аукцион Mecum выставили редкий мотоцикл Harley-Davidson FLH 1976 года, который принадлежал легендарному музыканту Элвису Пресли. Подробности сообщили на сайте аукционного дома.

Мотоцикл является частью серии юбилейных шоссейных моделей Harley's Bicentennial run, которая была выпущена в честь 200-летия США. Всего было изготовлено 750 единиц Harley-Davidson FLH.

Элвис Пресли купил мотоцикл примерно за год до своей смерти в 1977 году. Это был последний Harley-Davidson в коллекции музыканта.

Элвис Пресли купил этот Harley-Davidson FLH за год до своей смерти Фото: Mecum Auctions

Harley-Davidson FLH отлично сохранился и выглядит как новый. Пробег мотоцикла составляет всего 2029 км.

После смерти музыканта отель в Нью-Джерси купил этот Harley-Davidson FLH для рекламных целей. В 1983 году он попал в музей Pioneer в Южной Дакоте.

Мотоцикл окрашен в сине-черный цвет с украшениями в честь юбилея. Он оснащен оригинальным 1,2-литровым V-образным двигателем, который работает в паре с четырехступенчатой ​​коробкой передач.

Harley-Davidson FLH оснащен 1,2-литровым двигателем Фото: Mecum Auctions

Новый владелец Harley-Davidson FLH получит оригинальный набор ключей и автограф музыканта. Также в комплекте идет вся документация.

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В аукционном доме не назвали предполагаемую цену на мотоцикл. Торги за лот пройдут с 12 по 20 мая на мероприятии Indy 2023.

Ранее Фокус рассказал, что в Италии на аукцион RM Sotheby’s выставили очень редкий и дорогой Ferrari 312 PB 1972 года.