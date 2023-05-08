Карбоновый кузов и 700 сил: представлен экстремальный суперкар в ретро-стиле (фото)
Кузов и монокок Radford Type 62-2 Pikes Peak Edition изготовлены из углеродного волокна. Суперкар способен разгоняться до сотни за 2,3 секунды и весит всего 860 кг.
Компания Radford представила экстремальный суперкар Type 62-2 Pikes Peak Edition, который вдохновлен классическими гоночными болидами. Об этом сообщили на сайте Motor1.
Суперкар был создан для подъема на Пайкс-Пик в 2023 году. Там он встретится с другими уникальными автомобилями от известных производителей.
Компания Radford в 1960-х занималась постройкой роскошных версий автомобилей Mini. Около двух лет назад бренд перезапустил бывший чемпион "Формулы-1" Дженсон Баттон. Именно он и будет находиться за рулем суперкара во время подъема на Пайкс-Пик.
Кузов и монокок Radford Type 62-2 Pikes Peak Edition изготовлены из углеродного волокна. Автомобиль на 230 мм шире уличной версии модели.
Инженеры сильно модернизировали суперкар. Были существенно доработаны подвеска и силовая установка. Вес авто составляет всего 860 кг.
Сзади размещено огромное антикрыло, которое обеспечивает большую прижимную силу. Также автомобиль получил массивный диффузор.
Radford Type 62-2 Pikes Peak Edition оснащен 3,5-литровым турбированным двигателем V6 мощностью 700 л.с. Крутящий момент передается на задние колеса через секвентальную коробку передач.Важно
Разгон от 0 до 100 км/ч занимает около 2,3 секунды. Максимальная скорость составляет 257 км/ч.
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