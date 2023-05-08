Карбоновый кузов и 700 сил: представлен экстремальный суперкар в ретро-стиле (фото)

Кузов и монокок Radford Type 62-2 Pikes Peak Edition изготовлены из углеродного волокна. Суперкар способен разгоняться до сотни за 2,3 секунды и весит всего 860 кг.

Related video

Компания Radford представила экстремальный суперкар Type 62-2 Pikes Peak Edition, который вдохновлен классическими гоночными болидами. Об этом сообщили на сайте Motor1.

Суперкар был создан для подъема на Пайкс-Пик в 2023 году. Там он встретится с другими уникальными автомобилями от известных производителей.

Компания Radford в 1960-х занималась постройкой роскошных версий автомобилей Mini. Около двух лет назад бренд перезапустил бывший чемпион "Формулы-1" Дженсон Баттон. Именно он и будет находиться за рулем суперкара во время подъема на Пайкс-Пик.

Кузов и монокок Radford Type 62-2 Pikes Peak Edition изготовлены из углеродного волокна. Автомобиль на 230 мм шире уличной версии модели.

Radford Type 62-2 Pikes Peak Edition получил карбоновый кузов Фото: Radford

Инженеры сильно модернизировали суперкар. Были существенно доработаны подвеска и силовая установка. Вес авто составляет всего 860 кг.

Сзади размещено огромное антикрыло, которое обеспечивает большую прижимную силу. Также автомобиль получил массивный диффузор.

Заднее антикрыло обеспечивает много прижимной силы на высоких скоростях Фото: Radford

Radford Type 62-2 Pikes Peak Edition оснащен 3,5-литровым турбированным двигателем V6 мощностью 700 л.с. Крутящий момент передается на задние колеса через секвентальную коробку передач.

Важно

В США показали легкий гоночный суперкар в стиле 1960-х (фото)

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает около 2,3 секунды. Максимальная скорость составляет 257 км/ч.

Ранее Фокус рассказал, что тюнеры из американской компании Unplugged Performance создали трековый болид на базе электромобиля Tesla Model 3.