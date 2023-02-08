В США показали легкий гоночный суперкар в стиле 1960-х (фото)
Scioto Coupe весит всего 862 кг и поставляется без двигателя. Дизайн модели напоминает гоночные болиды Ford GT40 и Ferrari 330 P3.
Американская компания Fields Auto Works представили трековый суперкар Scioto Coupe. Модель напоминает самые известные гоночные болиды 1960-х годов. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.
Scioto Coupe отличается модульной конструкцией, которая позволяет снизить стоимость ремонта и обслуживания. Он построен на основе полумонококового шасси со встроенным каркасом безопасности.
Суперкар вдохновен гоночными автомобилями на выносливость 1960-х годов, такими как Ford GT40 и Ferrari 330 P3. Его кузов изготовлен из легкого стекловолокна с низким лобовым сопротивлением и дверями типа "крыло чайки".
Вес Scioto Coupe составляет всего 862 кг. Он оснащен подвеской с двойными А-образными рычагами. Это позволяет суперкару проходить повороты на максимально высокой скорости.
Все суперкары продаются без двигателя. Клиенты могут оснастить свои автомобили любым силовым агрегатом по желанию.Важно
На Scioto Coupe установлены 18-дюймовые колесные диски, обутых в шины для гоночного трека. В качестве опции доступны и 19-дюймовые обода.
Внутри установлены два ковшеобразных кресла и шеститочечные ремни безопасности. Scioto Coupe также оснащен гоночным рулевым колесом, соединенным с регулируемой рулевой колонкой и педальным блоком.
Суперкар уже доступен для предзаказа на сайте Fields Auto Works. Цены на модель начинаются со 115 тысяч долларов.
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