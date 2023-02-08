В США показали легкий гоночный суперкар в стиле 1960-х (фото)

Scioto Coupe весит всего 862 кг и поставляется без двигателя. Дизайн модели напоминает гоночные болиды Ford GT40 и Ferrari 330 P3.

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Американская компания Fields Auto Works представили трековый суперкар Scioto Coupe. Модель напоминает самые известные гоночные болиды 1960-х годов. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Scioto Coupe отличается модульной конструкцией, которая позволяет снизить стоимость ремонта и обслуживания. Он построен на основе полумонококового шасси со встроенным каркасом безопасности.

Суперкар вдохновен гоночными автомобилями на выносливость 1960-х годов, такими как Ford GT40 и Ferrari 330 P3. Его кузов изготовлен из легкого стекловолокна с низким лобовым сопротивлением и дверями типа "крыло чайки".

[ + – ] Scioto Coupe вдохновлен знаменитыми гоночными болидами 1960-х Фото: Fields Auto Works

Вес Scioto Coupe составляет всего 862 кг. Он оснащен подвеской с двойными А-образными рычагами. Это позволяет суперкару проходить повороты на максимально высокой скорости.

[ + – ] Дизайн модели выполнен с упором на аэродинамику Фото: Fields Auto Works

Все суперкары продаются без двигателя. Клиенты могут оснастить свои автомобили любым силовым агрегатом по желанию.

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На Scioto Coupe установлены 18-дюймовые колесные диски, обутых в шины для гоночного трека. В качестве опции доступны и 19-дюймовые обода.

[ + – ] Scioto Coupe можно заказать в любом цвете, который пожелает клиент Фото: Fields Auto Works

Внутри установлены два ковшеобразных кресла и шеститочечные ремни безопасности. Scioto Coupe также оснащен гоночным рулевым колесом, соединенным с регулируемой рулевой колонкой и педальным блоком.

Суперкар уже доступен для предзаказа на сайте Fields Auto Works. Цены на модель начинаются со 115 тысяч долларов.

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