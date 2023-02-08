У США показали легкий перегоновий суперкар у стилі 1960-х (фото)

Scioto Coupe важить лише 862 кг і поставляється без двигуна. Дизайн моделі нагадує перегонові боліди Ford GT40 та Ferrari 330 P3.

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Американська компанія Fields Auto Works представили трековий суперкар Scioto Coupe. Модель нагадує найвідоміші перегонові боліди 1960-х років. Про це повідомили на сайті Autoevolution.

Scioto Coupe відрізняється модульною конструкцією, яка дозволяє знизити вартість ремонту та обслуговування. Він побудований на основі напівмонококового шасі із вбудованим каркасом безпеки.

Суперкар натхненний перегоновими автомобілями на витривалість 1960-х років, такими як Ford GT40 та Ferrari 330 P3. Його кузов виготовлений з легкого скловолокна з низьким лобовим опором та дверима типу "крило чайки".

[ + – ] Scioto Coupe натхненний знаменитими перегоновими болідами 1960-х Фото: Fields Auto Works

Вага Scioto Coupe складає всього 862 кг. Він оснащений підвіскою із подвійними А-подібними важелями. Це дозволяє суперкар проходити повороти на максимально високій швидкості.

[ + – ] Дизайн моделі виконаний з упором на аеродинаміку Фото: Fields Auto Works

Усі суперкари продаються без двигуна. Клієнти можуть оснастити свої автомобілі будь-яким силовим агрегатом за бажанням.

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На Scioto Coupe встановлені 18-дюймові колісні диски, взуті в шини для треку. Як опція доступні і 19-дюймові ободи.

[ + – ] Scioto Coupe можна замовити у будь-якому кольорі, який побажає клієнт Фото: Fields Auto Works

Усередині встановлені два ківшеподібні крісла та шеститочкові ремені безпеки. Scioto Coupe також оснащений гоночним кермовим колесом, з'єднаним з керованою колонкою і педальним блоком.

Суперкар вже доступний для замовлення на сайті Fields Auto Works. Ціни на модель починаються зі 115 тисяч доларів.

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