На европейский рынок вышел испанский электрокар за 13 600 евро с богатым оснащением (фото)
Электромобиль Invicta Electric достигает всего 3,16 м в длину, но при этом является четырехместным. Его комплектация включает кондиционер, большой тачскрин и камеры кругового обзора.
Испанская компания Invicta Electric презентовала на автошоу в Барселоне компактный городской электромобиль Pony. Он поступает в продажу в Европе по цене от 13 595 евро, сообщает сайт Motor.es.
Новая Invicta Pony столь дешевая потому, что создана на базе BAW Yuanbao от китайского концерна BAIC. Сборку бюджетных электрокаров наладили в Испании.
Электромобиль Invicta Pony – компактный двухместный хэтчбек А-класса со сдержанным угловатым дизайном. У него короткий капот, высокая оконная линия и толстые вертикальные задние стойки крыши.
Размеры Invicta Pony 2023:
- длина – 3162 мм;
- ширина – 1498 мм;
- высота – 1585 мм;
- колесная база – 2050 мм.
Компактный электрокар является четырехместным. На передней панели установлены два 10,25-дюймовых дисплея. Комплектация Invicta Pony довольно богатая, учитывая его цену: ABS, кондиционер, центральный замок, камеры кругового обзора.
Испанский электромобиль оснащен 27-сильным мотором и батареей на 13,7 кВт∙ч. Он развивает 100 км/ч и обладает запасом хода 170 км, а зарядка занимает от 6 до 8 часов.
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