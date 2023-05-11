Правозащитники забросали тортами руководителей концерна Volkswagen (видео)

Активистка с надписью "Грязные деньги" на спине бросила торты в СЕО Volkswagen Оливера Блюме и члена совета правления концерна Вольфганга Порше. Ее задержала и вывела из зала заседаний охрана.

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Активисты экологических и правозащитных организаций попытались сорвать ежегодное собрание акционеров Volkswagen в Берлине. Руководителей концерна попытались забросать тортами. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Перед началом собрания группа экоактивистов попыталась приклеить себя к земле у входа в здание, но им воспрепятствовала полиция. В то же время группа из примерно 10 правозащитников пробралась на собрание.

Одна из активисток прервала выступление СЕО Volkswagen Оливера Блюме и бросила в него торт, но он смог увернуться. Другой торт полетел в члена совета правления концерна Вольфганга Порше.

Женщина была топлесс, а на ее спину нанесли надпись "Грязные деньги". Ее и других активистов вывела из зала заседаний охрана.

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Выяснилось, что правозащитники протестовали против строительства завода Volkswagen в китайской провинции Синьцзян. Автоконцерн обвиняют в игнорировании нарушений прав человека в регионе. Представители Volkswagen утверждают, что не нашли доказательств нарушений.

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