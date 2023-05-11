Правозахисники закидали тортами керівників концерну Volkswagen (відео)

Активістка з написом "Брудні гроші" на спині кинула торти в СЕО Volkswagen Олівера Блюме та члена ради правління концерну Вольфганга Порше. Її затримала та вивела із зали засідань охорона.

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Активісти екологічних та правозахисних організацій спробували зірвати щорічні збори акціонерів Volkswagen у Берліні. Керівників концерну спробували закидати тортами. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Перед початком зборів група екоактивістів спробувала приклеїти себе до землі біля входу до будівлі, але їм стала на заваді поліція. У той же час, група з приблизно 10 правозахисників пробралася на збори.

Одна з активісток перервала виступ СЕО Volkswagen Олівера Блюме та кинула в нього торт, але він зміг ухилитися. Інший торт полетів у члена ради правління концерну Вольфганга Порше.

Жінка була топлес, а на її спину нанесли напис "Брудні гроші". Її та інших активістів вивела із зали засідань охорона.

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З'ясувалося, що правозахисники протестували проти будівництва заводу Volkswagen у китайській провінції Сіньцзян. Автоконцерн звинувачують у ігноруванні порушень прав людини у регіоні. Представники Volkswagen стверджують, що не виявили доказів порушень.

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