Рекордно низкие продажи: российский клон Rolls-Royce оказался никому не нужен

В марте Aurus смог продать своим клиентам только четыре автомобиля. За прошлый месяц количество реализованных авто снизилось в два раза.

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Российский автопроизводитель Aurus смог продать только два автомобиля за апрель. Это рекордно низкие показатели продаж. Об этом сообщили на сайте autonews.ru.

Данные о продажах опубликовало аналитическое агентство "Автостат". Они учитывают все автомобили в системе электронных паспортов транспортных средств.

В марте Aurus смог продать своим клиентам только четыре автомобиля. За прошлый месяц количество реализованных авто снизилось вдвое.

За первый квартал 2023 года было продано 11 автомобилей Aurus. За весь 2022 год в РФ был реализован только 31 автомобиль.

В 2022 году Aurus представил внедорожник Komendant. Цены на модель стартуют от $584 200, что сыграло ключевую роль в низком спросе.

В Aurus же считают, что такие показатели продаж являются оптимальными. Они отметили, что Bentley в 2021 году реализовали в России 256 автомобилей.

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Также россияне наладили поставки своих автомобилей в ОАЭ. В частности, власти страны заказали бронированные версии моделей Senat и Komendant.

Ранее Фокус писал, что россиянам становится труднее купить новые автомобили из-за многочисленных санкций.