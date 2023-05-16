На продажу выставили уникальную коллекцию редких спортивных Ford 80-х (фото)
В коллекцию Fast Fords & Friends вошли 14 редких спортивных автомобилей. Стоимость некоторых лотов уже превысила 30 тысяч долларов.
На аукцион Collecting Cars выставили большую коллекцию классических спортивных автомобилей Ford, а также несколько Caterham, Volkswagen и Peugeot. Об этом рассказали на сайте аукционного дома.
Все автомобили принадлежат частному коллекционеру. Всего он выставил на торги 14 спортивных автомобилей.
В коллекции есть 10 автомобилей Ford. Многие из них представляют большой интерес для коллекционеров.
В коллекцию вошли автомобили:
- Ford Escort RS1600i 1983 года выпуска;
- Ford Escort XR3i 1983 года выпуска;
- Ford Escort XR3i 1985 года выпуска;
- Ford Escort RS Turbo 1985 года выпуска;
- Ford Fiesta Supersport 1981 года выпуска;
- Ford Fiesta XR2 1982 года выпуска;
- Ford Fiesta 1.3 Ghia 1983 года выпуска;
- Ford Capri 2.8i Special 1987 года выпуска;
- Ford Capri 280 Brooklands 1988 года выпуска;
- Ford Sierra RS Cosworth 1987 года выпуска;
- Caterham Supersprint 60th anniversary 2018 года выпуска;
- Caterham Seven Sprint 2017 года выпуска;
- Volkswagen Corrado G60 1991 года выпуска;
- Peugeot 205 CTI 1.6 1992 года выпуска.
Самым дорогим автомобилем в коллекции является культовый Ford Sierra RS Cosworth 1987 года выпуска. Это заряженный хэтчбек с 2,0-литровым двигателем мощностью 224 л.с. Максимальная ставка за лот сейчас составляет 52 600 долларов.
Ford Sierra RS Cosworth отлично сохранился и имеет пробег 186 тысяч км. Недавно автомобиль прошел полную реставрацию.
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