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Авто

На продажу выставили уникальную коллекцию редких спортивных Ford 80-х (фото)

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Фото: Collecting Cars | В коллекцию вошли автомобили Ford, Caterham, Volkswagen и Peugeot

В коллекцию Fast Fords & Friends вошли 14 редких спортивных автомобилей. Стоимость некоторых лотов уже превысила 30 тысяч долларов.

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На аукцион Collecting Cars выставили большую коллекцию классических спортивных автомобилей Ford, а также несколько Caterham, Volkswagen и Peugeot. Об этом рассказали на сайте аукционного дома.

Все автомобили принадлежат частному коллекционеру. Всего он выставил на торги 14 спортивных автомобилей.

В коллекции есть 10 автомобилей Ford. Многие из них представляют большой интерес для коллекционеров.

Важно
На продажу выставили редкий спорткар Opel 80-х в состоянии нового авто (фото)
На продажу выставили редкий спорткар Opel 80-х в состоянии нового авто (фото)

В коллекцию вошли автомобили:

  • Ford Escort RS1600i 1983 года выпуска;
  • Ford Escort XR3i 1983 года выпуска;
  • Ford Escort XR3i 1985 года выпуска;
  • Ford Escort RS Turbo 1985 года выпуска;
  • Ford Fiesta Supersport 1981 года выпуска;
  • Ford Fiesta XR2 1982 года выпуска;
  • Ford Fiesta 1.3 Ghia 1983 года выпуска;
  • Ford Capri 2.8i Special 1987 года выпуска;
  • Ford Capri 280 Brooklands 1988 года выпуска;
  • Ford Sierra RS Cosworth 1987 года выпуска;
  • Caterham Supersprint 60th anniversary 2018 года выпуска;
  • Caterham Seven Sprint 2017 года выпуска;
  • Volkswagen Corrado G60 1991 года выпуска;
  • Peugeot 205 CTI 1.6 1992 года выпуска.
Ford Escort RS Turbo Fullscreen
Этот Ford Escort RS Turbo окращен в цвет Diamond White
Фото: Collecting Cars
Caterham Supersprint 60th anniversary Fullscreen
Всего было построено 60 экземпляров Caterham Supersprint 60th anniversary
Фото: Collecting Cars
Volkswagen Corrado G60 Fullscreen
Этот Volkswagen Corrado G60 окращен в цвет Tornado Red
Фото: Collecting Cars
Peugeot 205 CTI 1.6 Fullscreen
Дизайн Peugeot 205 CTI разработало знаменитое ателье Pininfarina
Фото: Collecting Cars
Ford Escort RS Turbo
Caterham Supersprint 60th anniversary
Volkswagen Corrado G60
Peugeot 205 CTI 1.6

Самым дорогим автомобилем в коллекции является культовый Ford Sierra RS Cosworth 1987 года выпуска. Это заряженный хэтчбек с 2,0-литровым двигателем мощностью 224 л.с. Максимальная ставка за лот сейчас составляет 52 600 долларов.

Ford Sierra RS Cosworth Fullscreen
Ford Sierra RS Cosworth является самым дорогим автомобилем в коллекции
Фото: Collecting Cars
Ford Sierra RS Cosworth Fullscreen
Пробег Ford Sierra RS Cosworth составляет 186 тысяч км
Фото: Collecting Cars

Ford Sierra RS Cosworth отлично сохранился и имеет пробег 186 тысяч км. Недавно автомобиль прошел полную реставрацию.

Ранее Фокус сообщал, что в США на продажу выставили необычный электрический Chevrolet Corvette C4, построенный компанией Motorola.