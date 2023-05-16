На продаж виставили унікальну колекцію рідкісних спортивних Ford 80-х (фото)

До колекції Fast Fords & Friends увійшли 14 рідкісних спортивних автомобілів. Вартість деяких лотів уже перевищила 30 тисяч доларів.

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На аукціон Collecting Cars виставили велику колекцію класичних спортивних автомобілів Ford, а також декілька Caterham, Volkswagen і Peugeot. Про це розповіли на сайті аукціонного дому.

Усі автомобілі належать приватному колекціонерові. Загалом він виставив на торги 14 спортивних автомобілів.

У колекції є 10 автомобілів Ford. Більшість із них представляє великий інтерес для колекціонерів.

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До колекції увійшли автомобілі:

Ford Escort RS1600i 1983 року випуску;

Ford Escort XR3i 1983 року випуску;

Ford Escort XR3i 1985 року випуску;

Ford Escort RS Turbo 1985 року випуску;

Ford Fiesta Supersport 1981 року випуску;

Ford Fiesta XR2 1982 року випуску;

Ford Fiesta 1.3 Ghia 1983 року випуску;

Ford Capri 2.8i Special 1987 випуску;

Ford Capri 280 Brooklands 1988 року випуску;

Ford Sierra RS Cosworth 1987 року випуску;

Caterham Supersprint 60th anniversary 2018 року випуску;

Caterham Seven Sprint 2017 року випуску;

Volkswagen Corrado G60 1991 року випуску;

Peugeot 205 CTI 1.6 1992 року випуску.

Цей Ford Escort RS Turbo пофарбований у колір Diamond White Фото: Collecting Cars Всього було побудовано 60 екземплярів Caterham Supersprint 60th anniversary Фото: Collecting Cars Цей Volkswagen Corrado G60 пофарбований у колір Tornado Red Фото: Collecting Cars Дизайн Peugeot 205 CTI розробило знамените ательє Pininfarina Фото: Collecting Cars

Найдорожчим автомобілем у колекції є культовий Ford Sierra RS Cosworth 1987 року випуску. Це заряджений хетчбек із 2,0-літровим двигуном потужністю 224 к.с. Максимальна ставка за лот зараз складає 52 600 доларів.

Ford Sierra RS Cosworth є найдорожчим автомобілем у колекції Фото: Collecting Cars Пробіг Ford Sierra RS Cosworth складає 186 тисяч км Фото: Collecting Cars

Ford Sierra RS Cosworth чудово зберігся та має пробіг 186 тисяч км. Нещодавно автомобіль пройшов повну реставрацію.

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