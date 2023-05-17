В Украине на продажу выставили новейший спорткар Toyota с ярким тюнингом (фото)

Toyota GR Supra получила новый кузовной обвес и была перекрашена, а отдачу двигателя увеличили с 340 до 600 л.с. Стоимость спорткара с таким тюнингом составляет $160 000.

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В Днепре на продажу выставили спорткар Toyota GR Supra 2021 года выпуска с эксклюзивным тюнингом. Подробности об авто рассказали в объявлении на сайте Auto.RIA.

В Украине нечасто можно встретить Toyota GR Supra. За несколько лет в нашей стране были замечены всего несколько таких авто.

Цены на спорткар в США начинаются 44 600 долларов за версии с 2,0-литровым двигателем. За модификацию с топовым 3,0-литровым мотором придется заплатить от 53 600 долларов.

Выставленная на продажу Toyota GR Supra отличается эксклюзивным широким обвесом кузова и яркой покраской. Автомобиль окрашен в лазурный цвет с графикой по всему кузову.

Автомобиль получил новый кузовной обвес Фото: auto.ria.com

Сзади установлен большой спойлер и увеличенный диффузор. Многие новые кузовные элементы выполнены из карбона.

Сзади появился большой спойлер Фото: auto.ria.com

Также спорткар оснастили новыми колесными дисками с отрицательным углом развала колес. Пневмоподвеска позволяет регулировать высоту дорожного просвета.

Интерьер Toyota GR Supra был полностью изменен. Он выполнен в темно-лазурном цвете из кожи и вставок из углеродного волокна.

Интерьер спорткара также был изменен Фото: auto.ria.com

Автомобиль в отличном состоянии и не нуждается в ремонте. Пробег составляет всего 12 тысяч км.

Под капотом установлен 3,0-литровый турбированный рядный шестицилиндровый двигатель с настройкой Stage2 мощностью 600 л.с. Он работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой переключения передач. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает менее 4 секунд.

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Стоимость Toyota GR Supra с тюнингом составляет $160 000. Продавец предоставляет дополнительную информацию по запросу.

Ранее Фокус писал, что в США на онлайн-аукционе Bring a Trailer продали Toyota Supra 1994 года за $133 000.