Для охоты и рыбалки: в США показали недорогие вездеходы с богатым оснащением (видео)

Вездеходы Polaris Xpedition получили полностью закрытую кабину с кондиционером и навигацией. За доплату их можно оснастить лебедкой или палаткой на крыше.

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Канадская компания Polaris презентовала новое семейство недорогих вездеходов Xpedition. Внедорожники уже поступают в продажу по цене от 28 999 долларов. Их подробности раскрыли на официальном сайте Polaris.

В качестве опции предложена палатка на крышу Фото: POLARIS

Мотовездеходы Polaris Xpedition являются довольно нетипичными представителями своего класса. Их особенность – полностью закрытая кабина с дверями и стеклами. Они предназначены для любителей активного отдыха и подходят для кемпинга, охоты, велотуризма, рыбалки или каякинга.

В салоне установлена навигация с тачскрином Фото: POLARIS

Багги Polaris Xpedition доступны в версиях с двумя и четырьмя дверьми, также можно выбрать пикап или вариант с закрытым багажником. Клиренс достигает 356 мм, также установлены усиленные амортизаторы Fox Podium QS3 и внедорожные шины Pro Armor Crawler XP.

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Базовая комплектация Polaris Xpedition включает кондиционер, электростеклоподъемники, навигацию и аудиосистему JBL Trail Pro. А еще вездеходам предложены более сотни разных аксессуаров – дополнительная оптика, лебедка, крепления для перевозки велосипедов и байдарок, багажник или палатка на крышу. Можно даже установить на зиму гусеницы, прикрепить спереди отвал и превратить Xpedition в снегоуборочную машину.

Клиренс Polaris Xpedition достигает 356 мм Фото: POLARIS

Мотовездеходы Polaris оснащаются 1,0-литровым 114-сильным двигателем, вариатором и подключаемым полным приводом. Они могут буксировать прицеп весом до 900 кг, а запаса бензина хватает на 320 км.

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