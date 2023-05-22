Немецкое качество: обнаружен спорткар Porsche с пробегом почти миллион километров (видео)

В целом Porsche 944 является довольно надежным, но требует постоянного ухода. Модель отличается более высоким уровнем комфорта в отличие от остальных спорткаров немецкого бренда.

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В США показали, как выглядит Porsche 944 середины 80-х с пробегом 918 935 км. Спорткар нуждается в ремонте, но сохранился лучше некоторых других авто с гораздо меньшим пробегом. Видео опубликовали на YouTube-канале Auto Auction Rebuilds.

Porsche 944 был самой комфортной моделью немецкого бренда тех лет. Спорткар заменил модель 924 и выпускался с 1982 по 1991 год.

В целом модель является довольно надежной, но требует постоянного ухода. У Porsche 944 есть проблемы с ремнем ГРМ и водяным насосом. Также у спорткара часто выходит из строя электроника.

Несмотря на большой пробег, этот Porsche 944 неплохо сохранился. На его кузове нет ржавчин и повреждений. Заметно, что люк на крыше нуждается в ремонте. Интерьер авто чистый и ухоженный.

Интерьер Porsche 944 неплохо сохранился Фото: Скриншот

Главной проблемой автомобиля является то, что его двигатель не заводится. Также отсутствует сцепление, замена которого обойдется недешево.

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Блогер планирует восстановить этот автомобиль и заменить его двигатель на новый. Он даже рассматривает варианты установки японских и американских силовых установок.

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