Семейный экспресс: Ford готовит большой электрокроссовер с запасом хода более 560 км (фото)

Семейный электрокроссовер Ford станет альтернативой модели Expedition. Разработчики обещают продвинутую аэродинамику и сверхбыструю зарядку.

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В электрической линейке Ford появится новая модель — большой кроссовер с тремя рядами сидений. Его анонсировали во время собрания акционеров Ford, сообщает сайт Carscoops.

Новый электромобиль Ford презентуют в 2025 году и он станет "зеленой" альтернативой модели Expedition. Инженеры отказались от идеи создать электрический вариант Expedition в виду слабых его характеристик и взялись спроектировать отдельную семейную модель.

Разработчики уделяют огромное внимание аэродинамике

Электрокроссовер Ford построят на полностью новой платформе, которую также будет использовать новый электрический пикап. СЕО Ford Джим Фарли сравнивает новую модель с современным скоростным поездом-экспрессом.

Кроме того, Джим Фарли рассказал, что у новой модели будет хорошо продуманная аэродинамика. Благодаря ей электромобиль Ford с батареей емкостью около 100 кВт∙ч сможет проехать примерно 560 км без подзарядки. Запас хода на трассе при скорости 110 км/ч составит 480 км.

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Кроме того, в Ford обещают высокую скорость зарядки батареи. За 10 минут можно будет увеличить доступный запас хода на 240 км.

Ранее Фокус сообщал, что Ford презентовал недорогой электрический минивэн.

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