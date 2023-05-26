Новый формат классики: культовый Jaguar E-Type вернули в производство (фото)

Современный Jaguar E-Type с виду ничем не отличается от классических моделей 60-х годов. Спорткар предложен в бензиновой и электрической версиях.

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Легендарный Jaguar E-Type получил вторую жизнь. Британский спорткар осовременнили и планируют выпускать малыми партиями под заказ. Об этом сообщает сайт InsideEVs.

С виду спорткар ничем не отличается от классической модели Фото: InsideEVs

Необычный тюнинг Jaguar E-Type выполнила компания E.C.D. Automotive Design из Флориды. Американские мастера реставрируют спорткары и делают их современнее.

Ежегодно будут собирать по 100 авто Фото: InsideEVs

Визуально новый Jaguar E-Type ничем не отличается от классической модели – разве что шины у него современнее. Салон перетянут более дорогой кожей, однако новое оборудование там не появилось.

Модель доступна в бензиновой и электрической версиях Фото: InsideEVs

А вот в моторном отсеке Jaguar E-Type – обновление. Спорткар предложат в двух разных версиях. Бензиновый вариант получил 6,2-литровый V8 LT1 мощностью 450 л. с. от Chevrolet Corvette.

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Вторая модификация – также 450-сильная, но электрическая. Силовую установку для нее взяли у Tesla Model 3 Performance. Электрокар также стал донором батареи – аккумуляторы поместили под длинным капотом E-Type и на месте топливного бака.

Салон перетянут дорогой кожей Фото: InsideEVs

Характеристики электромобиля Jaguar не указаны, но известно, что Tesla Model 3 с такой силовой установкой разгоняется до 100 км/ч за 3,3 с и развивает 262 км/ч, а ее запас хода составляет 518 км.

Новый Jaguar E-Type не будет дешевым — цена стартует с $289 995. Ежегодно планируют выпускать по 100 авто.

Ранее Фокус сообщал, что аналогичный тюнинг Jaguar и других британских авто выполняет компания Lunaz, совладельцем которой является Дэвид Бэкхэм.

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