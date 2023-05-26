Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Новый формат классики: культовый Jaguar E-Type вернули в производство (фото)

Jaguar E-Type, новый Jaguar E-Type, электромобиль Jaguar, тюнинг Jaguar
Фото: InsideEVs | Выпуском Jaguar E-Type занимаются в США

Современный Jaguar E-Type с виду ничем не отличается от классических моделей 60-х годов. Спорткар предложен в бензиновой и электрической версиях.

Related video

Легендарный Jaguar E-Type получил вторую жизнь. Британский спорткар осовременнили и планируют выпускать малыми партиями под заказ. Об этом сообщает сайт InsideEVs.

Jaguar E-Type, новый Jaguar E-Type, электромобиль Jaguar, тюнинг Jaguar Fullscreen
С виду спорткар ничем не отличается от классической модели
Фото: InsideEVs

Необычный тюнинг Jaguar E-Type выполнила компания E.C.D. Automotive Design из Флориды. Американские мастера реставрируют спорткары и делают их современнее.

Спорткар Jaguar, Jaguar E-Type, новый Jaguar E-Type, электромобиль Jaguar, тюнинг Jaguar Fullscreen
Ежегодно будут собирать по 100 авто
Фото: InsideEVs

Визуально новый Jaguar E-Type ничем не отличается от классической модели – разве что шины у него современнее. Салон перетянут более дорогой кожей, однако новое оборудование там не появилось.

новый Jaguar E-Type, Jaguar E-Type, электромобиль Jaguar, тюнинг Jaguar Fullscreen
Модель доступна в бензиновой и электрической версиях
Фото: InsideEVs

А вот в моторном отсеке Jaguar E-Type – обновление. Спорткар предложат в двух разных версиях. Бензиновый вариант получил 6,2-литровый V8 LT1 мощностью 450 л. с. от Chevrolet Corvette.

Важно
Дорогая капсула времени: обнаружен культовый суперкар Jaguar 90-х без пробега (фото)
Дорогая капсула времени: обнаружен культовый суперкар Jaguar 90-х без пробега (фото)

Вторая модификация – также 450-сильная, но электрическая. Силовую установку для нее взяли у Tesla Model 3 Performance. Электрокар также стал донором батареи – аккумуляторы поместили под длинным капотом E-Type и на месте топливного бака.

Салон Jaguar E-Type, Jaguar E-Type, новый Jaguar E-Type, электромобиль Jaguar, тюнинг Jaguar Fullscreen
Салон перетянут дорогой кожей
Фото: InsideEVs

Характеристики электромобиля Jaguar не указаны, но известно, что Tesla Model 3 с такой силовой установкой разгоняется до 100 км/ч за 3,3 с и развивает 262 км/ч, а ее запас хода составляет 518 км.

Новый Jaguar E-Type не будет дешевым — цена стартует с $289 995. Ежегодно планируют выпускать по 100 авто.

Ранее Фокус сообщал, что аналогичный тюнинг Jaguar и других британских авто выполняет компания Lunaz, совладельцем которой является Дэвид Бэкхэм.

Также мы писали, что на аукционе продали самый последний Jaguar E-Type.